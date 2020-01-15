貧民窟女孩想買名牌袋？教你分期付款買名牌包包 買完唔使捱麵包

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農曆新年將至，正所謂「新年新開始」，是時候除舊迎新了！普遍人在新年前都會從頭到腳重新置裝，但購買新衣之餘又甚能缺少新手袋呢？新年挽新袋，寓意着「袋袋平安」，帶着新手袋去拜年，多討幾封大利是，財源滾滾來！適逢農曆新年，新加坡名牌電商網站「Reebonz」也推出了快閃優惠，凡購買指定產品並輸入優惠碼【LUCKY】即可享有 82 折，優惠碼亦適用於指定減價產品上，換言之可享折上折優惠！

來自全球各地的名牌精品網購平台比比皆是，但Reebonz絕對能在云云競爭對手之中脫穎而出。總部位於新加坡的Reebonz於2008年成立，並於新加坡、澳洲、馬來西亞、泰國等地設有實體門市，為亞太區最大型的精品購物網站。Reebonz提供全新及二手名牌精品買賣服務，包括手袋、鞋履、服裝、首飾。網站三不五時會推出限時驚喜折扣，會員們不僅可以以低於專櫃的售價入手全新精品，亦可以寄賣二手精品，獲取消費積分或現金後再入手新手袋。

🔻Reebonz精品購物網特色（按圖放大）🔻

分期付款買名牌

Reebonz提供信用卡免息分期服務（6或12期），毋須一次過負擔昂貴費用。名牌手袋一直都是女孩們趨之若鶩的夢幻逸品，渴望擁有名牌但經濟能力有限的大有人在。若果你想在各大名牌專門店分期付款，根本不可能，而Reebonz讓這個不可能變成了可能，讓買名牌變得靈活容易。

退貨後再賺「購物金」

名牌手袋動輒過萬元起跳，若果貨到手後卻發現不滿意該怎麼辦呢？難道真的後悔也來不及了嗎？當然不是啦！Reebonz提供回購保証（sell back guarantee），只要你購買的產品有標注上”sell back guarantee”，便可以於3個月內聯繫Reebonz客服退回產品，退回後更可以獲得購物金（Credits），購物金相當於現金，可以用在下一次購物中抵消。大膽假設，若果你於3個月內退回手袋，獲取購物金後，你只需要再付少量金錢即可入手新手袋，以舊換新，對於喜愛頻繁更換手袋的姊妹來說，絕對是個好消息。

新手們必看以下教學，小編將會手把手教大家如何網購超筍名牌手袋！

🔻網購教學（按圖放大）🔻

+ 6 + 5 + 4

新年優惠活動進行得如火如荼，小編精挑細選了以下7款超值名牌手袋款式。優惠限時，貨品數量有限，尤其二手貨品每款只有一件，姊妹們立即把握機會，入手新手袋過新年吧！

SEE BY CHLOÉ Mini Joan Crossbody Bag券後價HKD1,935 原價HKD2,940

3.1 Phillip Lim Pashli Nano Satchel特價HKD3,030 原價HKD6,070

Balenciaga Classic Gold Nano City券後價HKD8,233 原價HKD13,390

GIVENCHY Mini GV3 Bag特價HKD7,450 原價HKD14,900

PRE-OWNED: PRISTINESAINT LAURENT Lou Belt Bag券後價HKD7,470 原價HKD9,110

PRE-OWNED: UNUSEDCHLOÉ Faye Bag券後價HKD8,970.8 原價HKD10,940

PRE-OWNED: PRISTINEGUCCI Soho Disco Bag券後價HKD5,912 原價HKD7,210

提提你：購物滿 HK$1300 或以上即可享有免運費服務，未滿需付 HK$150 運費。

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更多推薦必買名牌手袋款式：

+ 5 + 4 + 3

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/14)