跟著韓妹學化妝！3分鐘輕鬆學識超簡易「萬能眼影公式」新手必學!

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對於化妝新手嚟講，眼妝係一門高深莫測嘅學問。從第一關選擇眼影顏色開始，再來到眼影落筆位置，然後係最關鍵嘅暈染技巧，每一個步驟都係難關，環環相扣，每一步都必須要小心翼翼！不過，你又知唔知道化眼妝都有「公式」可言？其實只要學識一套萬能不變嘅「眼影公式法」，就可以靠一套公式走天下，從此任何眼影盤都考你唔到。

平日上Instagram都唔難發現，韓國有唔少美妝Blogger經常喺網上分享唔同眼妝嘅畫法。今日就一齊嚟參考一下究竟韓妹們最愛用嘅「眼影公式法」係點樣化，小編會同大家一齊逐步拆解，逐步擊破！💥💥💥

✨第一步：眼皮打底✨

打開眼影盤，搵出最淺色（最接近膚色）嘅眼影作為打底色，大範圍地塗抹於整個眼窩位置。呢個步驟尤其重要，可以令之後晝嘅眼影顏色更顯色、更持久。而道理就如繪畫一樣，若果喺一張白紙上塗上顏色絕對比喺黑色紙上更加明顯及突出。

✨第二步：雙眼皮摺位加深✨

使用深一度嘅眼影顏色，塗抹於雙眼皮摺位內，然後利用眼影掃稍微往上暈染自然。必須仔細向上暈染，否則顔色會過渡得不自然。

✨第三步：眼尾ㄑ字加深 + 下眼尾加深✨

於眼尾ㄑ字位置，畫上深色眼影再往左右兩邊慢慢暈染開。呢個步驟可以營造層次感之餘，又具有放大雙眼效果。然後使用同款眼影，帶到下眼影⅓ 位置，加深眼尾，暈染均勻，使下眼影與上眼影自然連接。

✨第四步: 珠光眼影打亮✨

合上眼睛，揾出眼皮中央最突出嘅位置，搽上帶珠光亮片嘅眼影打亮。而韓妝精粹在於卧蠶，絕對不能忽視！於臥蠶位置同樣搽上珠光眼影，可以令整個眼妝變得更精緻更迷人，仲自帶一種淚眼汪汪嘅感覺𠻹！

原來，韓妹們看似復雜又極具挑戰性嘅眼妝，只要一套公式就可以完美消化，任何眼影盤遇上呢套公式都必冇失手，仲可以演變出無窮無盡嘅眼妝𠻹。

技巧同步驟都拿捏清晰後，但卻唔知道點樣搭配眼影顔色？唔怕！化妝新手們可以先從四色眼影盤開始嘗試，皆因選擇越多就越容易陷入迷惘，想走出困局，首先要化繁為簡。

韓國化妝品牌3CE每次推出嘅新品都唔會令人失望，繼紅遍社交媒體嘅九宮格眼影盤之後，上個月就剛剛推出咗四色眼影盤—MINI MULTI EYE COLOR PALETTE，新鮮滾熱辣！一盒眼影備有啞色及珠光色，包括：打底色、眼皮皺褶色、加深色、提亮色，顏色經已搭配妥當，只要套用番萬能「眼影公式法」，眼妝便可輕鬆KO！

3CE - MINI MULTI EYE COLOR PALETTE

啞色 + 珠光系列

#ALMOND FUDGEHK$199

+ 2

#SIDE BY SIDEHK$199

#Closing OutHK$199

全啞色系列

#Brown RumHK$199

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化妝新手們，你哋缺乏嘅並唔係一雙心靈心巧嘅手，而係一款簡單易用嘅四色眼影盤！💗

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21)

（圖片來源：ITeshop、STYLENANDA官網）