《本週之最》第一位竟然係一個湯包?還原海底撈正宗四川麻辣火鍋!

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

🔻本週之最 第１位：【海底撈】醇香牛油火鍋底料 正宗四川麻辣調味料¥7.5🔻

【海底撈】醇香牛油火鍋底料 正宗四川麻辣調味料 ¥7.5

第一位竟然係海底撈湯包？最近天氣開始凍，最幸福嘅事莫過於喺屋企嚟番個熱辣辣嘅邊爐！無辣不歡嘅你有口福了！因為以後唔使唔使再排長龍去海底撈，直接喺淘寶買個火鍋底料返屋企就得喇！喺屋企食到正宗四川麻辣火鍋再不是夢。

海底撈嘅麻辣湯底分為牛油及清油兩種口味，如果你自問係食辣嘅高手，一定要揀牛油麻辣湯底，因為牛油比清油更為惹味香辣，嗰種香味根本冇人抵抗得到。雖然𠵱家唔使返大陸先食到海底撈，坊間亦有地方買到呢啲湯包，但係淘寶嘅價錢絕對抵過市面賣。小編睇過HKTVMALL一包海底撈火鍋底料都要HK$30，但係喺淘寶只需接近4分1嘅價錢就買到。

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還原海底撈麻辣火鍋大法

🔻第２位：15.6寸便攜輕觸式顯示器¥633🔻

15.6寸便攜輕觸式顯示器 ¥633

香港哋位位上班一族奴性極高已經唔係新聞，日日OT到老細走人為止都只係濕濕碎，最慘係手頭上嘅工作係永遠都做唔晒，又要帶部電腦返去繼續埋頭苦幹。電腦咁重唔想吓吓拎嚟拎去又可以點做？小編就發現咗最近越嚟越多人入手一部額外嘅顯示器，應付工作需要又得，用嚟煲劇又得。

便攜輕觸式顯示器作用好簡單，只需要利用隨產品附送嘅Type-C線連接手機及顯示器，咁就可以將手機嘅畫面同步到顯示器，一秒就將顯示器同手機合體變成一部輕觸式電腦！有需要的話仲可以連接鍵盤使用。15.6寸顯示器，個mon分分鐘仲大過你屋企部Mac Book，而佢嘅厚度係只有4mm，十分便於收納！咁樣以後就可以乜都唔使帶返屋企又可以輕鬆喺屋企拎個顯示器出嚟工作喇。

假如朋友仔係做影片或相片製作等等，呢部顯示器就更加適合你！平日手提電腦嘅屏幕太細，做起嘢上嚟嘅時候就唔太便捷，但有咗呢個顯示器就可以將畫面分屏顯示，能夠將顯示嘅畫面範圍擴大，咁做嘢就更加方便啦！

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🔻第３位：TIMEX Men's Easy Reader Leather Strap 38mm WatchHK$193.81🔻

TIMEX Men's Easy Reader Leather Strap 38mm Watch HK$193.81

TIMEX 天美時集團來自荷蘭霍夫多普，係一間手錶及奢侈品製造商，曾發明首款MEMS技術機芯。TIMEX喺香港都享有頗高嘅知名度，連藝人黃翠如﹑黃德斌﹑黃又南﹑裕美等等都係TIMEX嘅棒場客。小編就喺eBay發現咗TIMEX呢款男裝手錶，38mm錶帶以啡棕色皮革製造，價錢只需US$24.95 (約HK$193.81)。

二百蚊都唔使就可以買到TIMEX嘅手錶，絕對係物超所值。款式時尚百搭，皮革製造嘅錶帶令造型更加突出，花小小心機配襯手錶就可以畀一種精心打扮過嘅感覺。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21)