Cotton On網店瘋狂大減價!女裝低至$30件!挑戰用一千蚊買15件衫？

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臨近農曆新年，Cotton On同大家一齊普天同慶，推出網上獨家新年優惠，過400款服裝現正進行大減價，折扣高達五折！T-Shirt最平$30起；外套、連身裙、鞋履最平$60起；牛仔褲減到$120就有交易。優惠咁吸引，最近氣溫又開始回暖，趁𠵱家買定夏天衫都唔會言之過早。

來自澳洲嘅平價服飾品牌「Cotton On」，一向都係女生入手「平、靚、正」服裝嘅天堂。尤其係品牌旗下嘅Skinny Jeans，不論係牛仔布面料、剪裁及顯瘦效果都完全唔會輸比Topshop，但價錢卻足足平出一大半。Cotton On平均約HK$100 - $300嘅產品定價，比H&M、Zara更加親民，掃起貨上嚟就冇咁心痛喇😆！

只要拎出一至兩張一千大元，基本上就可以承包起一整個夏季嘅服裝。既然今次減價力度咁大，一於試吓用$1000睇吓可以喺Cotton On網上商店買到幾多件衫喇！

點擊下圖睇睇小編揀咗咩貨品：

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小編Total揀咗15件單品，包括：T-shirt、Cardigan、牛仔褲、短褲、連身裙、Legging、鞋。最後竟然仲有HK$10剩，除番開平均每件單品都只不過HK$66！

Cotton On網店上面有咁多減價貨品，又唔使出街同人逼，真係揀到小編失心瘋！睇嚟今個夏天，小編嘅衣櫃將會被Cotton On攻陷……

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提提你：凡購物滿HK$300或以上即可享有免運費服務，未滿則需另付HK$40運費。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/23)

（以上圖片來源：Cotton On官網）