【情人節】女神沙律親自傳授必勝約會妝容貼士 用6件化妝品就搞掂

一年一度嘅情人節就快到喇~ 無論係有情人或單身嘅你,都會約埋伴侶或者曖昧對象一齊共渡情人節,來一場甜甜蜜蜜嘅約會。咁特別嘅日子當然要悉心打扮一番,展露自己最完美嘅一面。想要令男生對你眼前一亮,好感度爆登,除咗需要喺穿搭上花心機,當日嘅妝容都係決勝嘅關鍵!今次就好榮幸邀請到真女神——沙律(張沛樂Charlotte Cheung)教各位姊妹化情人節甜美約會妝容,想要跟沙律女神偷師學藝,俘虜男神嗰心的話,就立即click入上面條影片睇睇喇!

今次沙律分享咗好多化妝上嘅小技巧,原來一個看自然日常嘅約會妝容背後喺蘊藏咗咁多小心機,小編都覺得上了一課啊😆!不過,古語都有云「工欲善其事,必先利其器」,想要化出令人好感度滿滿又gf-able嘅妝容,所選用嘅化妝品都係至關重要,即刻睇埋沙律到底用咗咩化妝品喇!

眉妝

PERFECTLY DEFINED LONG-WEAR BROW PENCIL 炫目持久眉筆HK$340

粗、黑、平嘅韓式一字眉經已被淘汰喇,彎彎自然又柔和嘅眉毛先係王道!沙律就教大家畫眉毛時候,要先搵出眉頭、眉峰及眉尾。畫眉時切忌太用力,必須要溫柔地一筆又一筆咁描繪出毛流感。

Bobbi Brown炫目持久眉筆嘅筆尖係特殊斜角設計,方便精準勾勒眉尾及眉峰位置。而且,筆芯質地細滑,輕易上色、顏色均勻、唔會結塊。仲要16小時超防水、極耐汗,咁即使約會一整日就唔怕溶喇!

PERFECTLY DEFINED LONG-WEAR BROW PENCIL 炫目持久眉筆 HK$340 (Bobbi Brown截圖)

眼妝

THE ESSENETIAL MULTICOLOUR EYE SHADOW PALETTE - Into The Sunset HK$360

情人節妝容嘅重點當然係要化出甜美感、親切感、溫柔感。所以太過色彩繽紛嘅玩味妝,又或者係妖艷媚人嘅煙燻妝都會嚇怕男生們㗎😖!

所以沙律就揀咗一個顏色自然日常嘅大地色系眼影盤,最後再加埋小小帶珊瑚粉色嘅胭脂點綴眼妝,增加甜蜜度之餘,仲可以同胭脂顏色做番首尾呼應𠻹!

鐘意自然妝容嘅你,可以好似沙律咁利用眼影盤入面最深嘅啡色代替眼線筆,用眼線掃勾畫出眼線,咁樣唔單止有放大雙眼嘅效果,而且眼神望落仲會更加柔和,冇咁凌厲喇!

+ 3 + 2

INK LINER 眼線液HK$240

若果想要大眼效果再明顯啲的話,可以利用眼線液筆加番小小眼線。不過沙律就教落,雙眼皮唔係特別高嘅姊妹千祈唔好將眼線畫太粗,否則眼線蓋過咗雙眼皮褶位就會令眼晴望落變細,弄巧反拙。

Bobbi Brown 眼線液更係沙律嘅心頭好,因為筆芯夠尖又唔容易開叉,輕鬆就可以畫到好幼細嘅眼線,啱晒化妝新手啊!

INK LINER 眼線液 HK$240 (Bobbi Brown截圖)

NO SMUDGE MASCARA 不脫色持久睫毛膏HK$270

嚟到整個眼妝最畫龍點睛嘅一步,當然就係眼睫毛喇!根根分明,又長又捲曲嘅眼睫毛不單止可以放大雙眼,更重要係望落更加Bling Bling有神又楚楚可人,想要用雙眼放電嘅姊妹絕對唔可以漏咗呢步。

首當其沖係要揀啱睫毛膏,事關睫毛膏決定住整個眼妝嘅「成或敗」,得定唔得就靠佢!Bobbi Brown 不脫色持久睫毛膏塗上後即時有增長及豐盈效果,即使壘塗都唔會出現結塊或「曱甴腳」情況。捲翹度及持久度都Keep到一整天,另外有埋防水功能,就算男朋友氹得你感動到喊都唔怕溶妝!

NO SMUDGE MASCARA 不脫色持久睫毛膏 HK$270 (Bobbi Brown截圖)

腮紅

SHIMMER BLUSH- CORAL 閃爍脂胭 - 珊瑚色HK$250

胭脂係最容易失手嘅地方,一個唔覺意重手咗就分分鐘秒變「馬蹓屎忽」。所以,沙律就揀咗 Bobbi Brown 閃爍脂胭,珊瑚色唔挑膚色,搽上臉自然又提氣息。裡面仲有非常幼細嘅珍珠粒子,可以打造出有光澤感嘅腮紅,連之後搽Highlighter嗰步驟都慳番𠻹!

唇妝

LUXE LIP COLOR HK$280

最後一個步驟就係搽唇膏,唇膏顏色千萬千萬唔好選擇大紅色,一來普遍男士們都唔識得欣賞,二來佢哋會覺得你化到「血盆大口」咁,原本想同你錫錫都立即退後一步啊🥺!

沙律教大家選擇唇膏時要配合番腮紅嘅色調,所以佢就搽番豆沙色嘅唇膏,咁就唔怕突兀,成個妝容仲可以保持番一樣嘅色tone。而且豆沙色溫柔又唔誇張,搽完顯白又提神,重點係夠平易近人,男神見到你都唔會掉轉頭走人!🤣🤣🤣

+ 4 + 3 + 2

