嚴選3件打工仔枱頭必備小法寶 食晏午睡方便過人 你仲差邊件?

網購攻略 網購攻略

香港打工仔工時長已經係眾所周知，每日由朝到晚一坐坐足九個鐘，留喺辦公室嘅時間隨時比留喺屋企仲要長，話係「第二個家」都不為過。之不過要長時間留喺同一位置上工作，就算你有超乎常人嘅，時間一長，都難免會做到頹頹地。既然係咁，何不試下將從工作環境着手，為自己打造一個舒適嘅工作環境，做嘢做得舒服啲，心情就自然更好。

雖然話辦公室係打工仔嘅第二個家，不過終歸都係一個公用空間，細至文具，大至Pantry，有好多嘢或多或少都要share用，唔急住用都算，有時急起上嚟就真係頭痕喇。既然都要長時間留喺個位，咁點解唔索性對自己好少少，裝備返啲必用物品，私家用方便又衛生。今次小編就搵嚟3件辨公室必備好物，等大家可以將自己個位佈置成一個專屬小天地，一個「麻雀雖小，五臟俱全」嘅舒適空間！

微型私家Pantry必備——小型冰箱

公司咁多人，pantry往往就得一個，遇着lunch time呢啲時間真係夠你用定夠我用？雖則同同事分享雪櫃、微波爐都唔係咩大問題，但弊就弊在好多公司嘅雪櫃都唔夠大，一打開永遠都見到一座飯盒山，堆滿晒飲品食物，唔勤加清潔仲不時會有異味，望見已經令人卻步。不過𠵱家市面上己經越嚟越多針對細小空間推出嘅產品，就好似迷你雪櫃仔咁，放一部喺枱底自私用，夠晒方便又衛生！

夏新迷你雪櫃￥260

夏新迷你雪櫃具備冷暖兩用功能，溫度介乎於0℃至65℃之間，制熱相信大家未必太常用到，而制冷方面就有3小時快速冷凍，夏天用嚟雪罐凍冰冰可樂，為工作中嘅自己醒一神簡直一流。容量分別有6L、12L、20L三個容量可以揀，一般辦公室用選擇6L相信都好足夠，放到一個飯盒、兩三罐飲品，一個人用啱啱好。

微型私家Pantry必備——迷你多功能電熱水壺

唔少公司每層都只係得一至兩個微波爐，一到中午時間個個放lunch，想食個飯都要又排隊等叮，等一等咁又冇咗兩三個字，浪費晒本來可以休息嘅時間。想快快手食個飯，其實唔一定要靠微波爐，入返個電熱水壺，喺自己個位度都煮到快靚正嘅午餐！

迷你多功能電熱水壺￥99

近年市面上好多為旅行而設嘅電熱水壺，當然唔止旅行用得，放喺office用都好適合。就如呢款多功能電熱水壺，煲水煲茶之餘，亦都可以煮埋麵、煲埋粥、燉埋湯，或者幫食物飲品保溫，快至5分鐘就煲滾水，慢至45分鐘即可煮成甜品、熱湯，基本上lunch想煮出個麵食，15分鐘內一定搞得掂。壺身內使用嘅係304食品級不銹鋼，加上2.3mm加厚玻璃，大家可以用得放心。

+ 2

午睡休息必備——摺疊式充氣趴睡枕

返工要長時間動腦做嘢，好容易一做就做到個腦實晒，同樣lunch後都糸容易飯氣攻心，完全冇精神工作，呢個時候唔休息一下，又點繼續捱剩返嗰半日時間？不過試過喺公司小睡片刻嘅人相信都知，趴喺檯上瞓覺唔止休息唔到，仲會令手臂麻痺、腰酸背痛，隨時瞓完仲攰過冇瞓。

摺疊式充氣趴睡枕￥58.8

呢件午睡神器相信就能夠完全解決以上嘅煩惱，唔好睇佢個樣奇奇怪怪咁，事關當中嘅設計係十分細心同實用。中空嘅位置可以畀大家穿隻手入去，而頂部同側邊嘅縷空位，就分別用嚟放頭，同避免頂住個肚，瞓得舒服先可以補充到精神。加上摺疊式充氣設計，用嘅時候先拎出嚟，唔用就收喺櫃筒，非常方便。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/02)