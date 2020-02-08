武漢肺炎｜網購收唔到貨+經常被cut單? 6大原因+各平台退款一覽

網購攻略 網購攻略

新型冠狀病毒蔓延至全世界，全球口罩供不應求，香港人即使通宵排隊左撲右撲，至今仍是「一罩難求」，市面買不到，惟有紛紛轉戰網上市場。不過網購口罩也絕非易事，不少平台已相繼出現斷貨、超賣或天價口罩等等的情況。眼見口罩收貨遙遙無期，訂單又隨時會被取消，相信不少網購人士都相當徬徨。有見及此，編輯在此整理出現時網購口罩的出口情況，以及關於收貨及取消訂單等等的網購問題，不論是已購買，或準備網購的人士，不妨參考一下。

Q: 現時海外平台網購口罩情況？

早在一月中旬至尾，已有不少人快快手於日、韓、泰、英、美等各國網購平台搜購口罩，但奈何全球同時爆發「口罩慌」，不少網民表示至今仍然未收貨。即使訂單成立，也隨時會被商家Cut單。

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Q : 延遲發貨及Cut單原因？

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🔻各平台取消訂單注意事項�

如賣家取消交易，經信用卡付款的訂單，大概會於7-10日會退款給買家；而買家只能於未發貨時取消訂單，發貨後則要以「退貨」方式處理。

另外根據網民分享，退款時，貨物的款項將會退到信用卡內，而運費則會退到Gmarket account內。如遇退款不足，主要原因相信是外幣對換率及手續費。

如賣家取消交易，經信用卡付款的訂單，買家可快至3-5日，慢至2-3星期獲得全數退款。如買家想取消訂單，則要於發貨前提出，或於30 天內退回未經開封的物品，可獲全數退款。

無論買家或賣家哪一方需要取消訂單，必須徵得買賣雙方的同意，萬一其中一方不願意取消訂單，則要於付款日起 10 至 45 日內到eBay調解中心提交案件，並由eBay處理後續。不過eBay對於賣家較為嚴謹，買家不必太過擔心。一旦成功取消交易，大概會於3至5日內收到退款。

更多詳情可參考以下文章：

全球線上拍賣及購物網站eBay 幾個Step教你輕鬆退貨退款

訂單取消機制由賣家各自規定，因此能否取消交易，需視乎賣家決定，買家與賣家需以電郵進行溝通，一般而言，一旦訂單確認後即無法取消交易。如遇上收不到貨，貨品與描述不符等情況出現，則可提交個案予樂天進行調解。成功取消訂單後，款項將直接退回信用卡，或可存入樂天帳戶內。

編輯總結：暫時不少港人熱門的網購平台如Amazon、Gmarket等已不容易購買到價錢合理的口罩，而且一般都無法即時出貨，或沒有現貨，大部分皆標明三月及四月才能出貨。另外如想成功買到口罩，記得要小量多次購買，避免cut單！

如需網購口罩，以下商家與連結暫時仍然可供購買。款式為韓國製灰KF94口罩，有效濾除空氣中達94%的0.4微米微細懸浮粒子，可防傳染性疾病。獨立包裝，衛生安全。

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