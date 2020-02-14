唔夠口罩用?如何延長口罩壽命? 即睇口罩保存Tips+口罩保護袋推薦

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自內地新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，口罩成為香港城中熱話以及全城最搶手嘅貨品。現值抗疫時期，大部份人屋企卻只剩下少量嘅口罩存貨，喺口罩非常短缺嘅情況下，即使有專家建議口罩需要每四小時更換一次，但仍然有唔少小市民為咗減少口罩用量，寧願慳住用，甚至一日只用一個口罩，以緩解口罩不足嘅問題。但係，食飯前後都有需要除低嗰口罩，大家又知唔知道口罩除低後應該如何保存呢？即刻睇睇以下五大錯誤NG位，以及正確保存口罩方法！

五大錯誤保存口罩NG位，點擊下圖睇睇你有冇「中招」：

若果隋便亂放口罩，會有機會被細菌感染，之後再重新載上防疫效果都會大打折扣。另外，切忌對摺口罩，此舉動可能會導致口罩內外交叉感染，失去防護功能。更重要係，若果口罩經已受到污染、破損、沾濕，又或者戴住口罩出入過醫院、接觸過病患，就謹記千萬不能重用口罩，並需要立即更換新口罩。

口罩嚴重不足，需要設法重用。但若果因為食飯、飲水而需要短暫除低口罩嘅時候，到底又應該如何保存先可以避免細菌感染，延長口罩嘅壽命呢？

妥善暫存口罩方法

除低口罩後，應該打平放置於乾淨嘅紙巾上，口罩外層都需要鋪上乾淨嘅紙巾。好讓口罩內外層都唔會直接接觸到桌面或任何物品，從而避免受到污染。注意！除低口罩時，雙手盡量避免觸碰到口罩嘅內外層，只可接觸掛耳繩。除低及戴上口罩前後亦需要用洗手液或搓手液消毒雙手。

網上亦流傳住另一種保存口罩嘅方法，就係將口罩打平放置於信封內保存。此方法雖然可行，但就要確保信封必須係乾淨，並且用過嘅信封都必須掉棄，不能夠重用，以免口罩被污染。

另外，又有熱心網民教大家DIY口罩收納袋，材料好簡單，只需要準備一個密實袋及包裝濕紙巾蓋。首先在密實袋上剪一個小洞，然後黏上漏紙巾盒就大功告成了。

出門在外難免遇到需要暫時除低口罩嘅情況，而且一日內除底口罩嘅頻率可能都唔少，唔想不停浪費紙巾或信封的話，不妨可以試試使用具有抗菌功能，專門用於保存口罩嘅收納小工具。

小編就喺日本樂天市場搜羅咗五款來自日本嘅口罩保存小工具，以下產品全部具備抗菌功能，採用抗菌物料。體積細小，非常方便隨身攜帶，放入手袋都唔佔空間。而且𠵱家坊間好多口罩都唔係獨立包裝，假若出門需要帶上後備口罩以供替換，以下產品都可以一次過收納到兩至三個口罩！內裡附有隔層，可以區隔開已使用及全新的口罩。

1.金魚花紋抗菌口罩保存袋HK$ 118.86

2.抗菌口罩保存袋HK$ 69.33

3.角落生物抗菌口罩保存袋HK$ 52.92

4.抗菌口罩保存袋HK$ 76.27

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5.抗菌消臭口罩保存袋HK$ 138.4

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/14)