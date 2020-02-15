在家工作悶到瘋？NETFLIX十大必看高分神劇推薦 美韓日台劇都有！

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武漢肺炎疫情持續蔓延，學生們繼續停課，打工仔們繼續home office。對於在家工作此舉，有人歡喜有人愁。雖然，暫時擺脫了上司的監控，看似自由，但其實工作量也依然沒變，根本沒有想像裡的輕鬆，更似是一場專注力大測試。再者，長時間困於家裡，一個人面對四面牆，簡直是精神上的折磨！既然，現值抗疫時期，又不宜外出及「偷雞」相約同事去行山，打工仔在家又該如何有趣地打發時間呢？

以往一個人的獨處時間少之又少，現在不妨趁著抗疫期間，享受屬於你自已的Me Time，拋開平日的煩惱，好好休息。一個人做運動、看書、打遊戲，又或者「煲劇」都是既娛樂又療癒的活動。接下來，編輯整理了以下十套NETFLIX神劇清單，全部在網上都得到一致好評，絕對好睇到停不下來，足不出戶都可以過得充實，大家一起來場馬拉松式「煲劇」吧！

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追劇集時又甚能夠缺少零食呢？不知為何，每當追劇時，總會突然「口痕」，若果此時家裡一點零食乾糧儲備都沒有，一定會當堂興致大減。所以，想要趁這段時間在家乖乖「煲劇」的話，記得要先大手入貨，準備妥當後才開始馬拉松式追劇喔！

祇不過，最近非常時期，大家還是聽從專家建議，盡量都不要外出，以免感染。小編於網上搜羅了以下兩大香港網上零食購物平台，只要安坐家中就有專人為你送上零食。而且，零食的款式及總類來自全球各地、多不勝數，有選擇困難症的朋友就立即跟著小編私藏的零食推薦入貨吧！

😋 零食大王 😋

零食大王截圖

零食大王網站上擁有過千款日、韓、港、台、歐美等地的懷舊、特色及限量版零食，原箱飲品、杯麵等貨品款式都非常齊全。周不時更會推出限時搶購低至$1零食，現在只要購買滿$300即可享有免費送貨服務，最快即日落單即日送貨！

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😋 上倉胃子 😋

上倉胃子截圖

上倉胃子是一間新概念網上零食店，定時搜羅來自世界各地好食、新奇又搞怪的零食。每月會推出不同主題的神秘零食盒，夠驚喜之餘又方便快捷，省卻不少慢慢挑選零食的時間！上網下單後，最快2個小時後就可以到門市自取！假若訂單買滿$250更可享有免費送貨上門服務。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/14)