破解網絡迷思: 貓狗都可染上肺炎? 網民爆笑自製寵物口罩咁都得!

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早前大陸有媒體指出貓狗可傳播武漢肺炎，搞得滿城風雨，大陸不少地區出現「摔貓狗潮」，曾經是主人的懷中寶，如今竟橫屍街頭，身首異處。謠言遏止後，不少主人仍然提心吊擔，帶愛寵出外散步也要為其帶上口罩，甚至穿上保護衣，情景搞笑逗趣！到底寵物會否染上肺炎？我們立即談討一下！

其實較早前自謠言傳出後，已有專家澄清，暫時並沒有證據顯示寵物會傳播武漢肺炎。所以說即使收到任何廣傳消息都請盡量先Fact Check啊！不要盲目地完全相信，不然就傷及很多無辜了。

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Q: 根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的資料，有幾種冠狀病毒可能造成動物與人的傳染？

根據資料顯示，有幾種冠狀病毒確實有機會造成動物與人之間傳播，所以即使目前並沒有案例證明毛孩會被武漢肺炎感染，但也不要掉以輕心！

👇安全起見 照顧寵物緊記4大重點👇

由於病毒可能有機會出現變異，所以假如主人出現任何不適病徵，為了安全起見亦應盡量跟動物隔離。緊記保持衛生習慣，接觸貓狗前後均要洗手，至少可避免大腸桿菌或沙氏桿菌等。

若寵物在外出時被陌生人觸摸過後，主人亦應為寵物抹身清潔。當然最佳方法就是盡量避免被陌生人觸摸寵物，或在撫摸寵物前後都應先清潔雙手。主人在照顧寵物時不妨戴上口罩，盡量將防疫工作做得完善。

網絡截圖

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/11)

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