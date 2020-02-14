在家避炎度日如年?搶口罩外必做3件事 教你免費睇戲煲劇試用1個月

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香港人生活向來多姿多彩，不論平時放工定週末外出，啲活動通常都排到密一密，但偏偏近日武漢肺炎大爆發，病毒傳染性極高，疫情一日未平息，出街都仲係一步一驚心，學生惟有停課，打工仔在家工作，市民周末避免出街，全方位減低中招機會。不過長時間留喺屋企，鬱住鬱住難免會覺得又頹又悶，暫時疫情未見緩和，有唔少人都已經大呻悶到頂唔順，倘若嚟緊繼續要長留家中，大家又可以做乜解悶呢？

自從疫情出現人傳人跡象後，唔少公司都已經相繼安排員工在家工作(WFH)，或者輪班工作。唔使返工嘅好處固然係數之不盡，不過同時亦都有網民大呻，悶到頂唔順呀！呻下其實都無妨，不過千萬就唔好學似近日網上瘋傳嘅其中一則笑料一樣，趁home office期間走去行山，由Work From Home變成Work From Hill，仲要因為咁而收埋警告信。雖然悶就係悶啲，不過疫情一日未平息，奉勸大家都係乖乖地留喺屋企，避免中招之餘，亦都慳番幾個口罩。

小編為大家整理咗3個打發時間嘅好點子，悶到生菇嘅各位不妨將呢幾項活動加入你嘅每日活動入面啦！

#1 各大平台煲劇睇戲 善用一個月試用期

不論係打工仔定學生哥，相信近日大家都多咗唔少時間捕住電視，留意疫情最新發展，不過與其日日loop住重覆又重覆嘅內容，倒不如趁呢個機會盡情上網煲劇，咪仲有娛樂性！而家網上越嚟越多影片串流平台，要數當中出名而又多人用嘅，不外乎係都Netflix、HBO Go、FOX+、Hmvod，只要畀一個月費，就可以無限次任睇所有電影電視劇。(HBO GO及Fox+需透過Now TV申請)

編輯個人就比較推薦Netflix同FOX+，戲路適合大部分香港人。

平時要返工返學未必成日有時間睇，而家絕對就係機會睇番夠本，更何況以上平台大部分都有一個月試用期！只要去番影視平台網站，加入計劃，即可享用一個月免費任睇，睇完之後滿意可以繼續訂閱，唔滿意的話就記得一個月之後要取消計劃，否則就會通過信用卡收費。

睇戲煲劇快則就兩個鐘，慢則一睇就睇成日，想睇夠爽夠歎，絕對唔少得零食，唔想出街買，網上零食店上倉胃子同零食大王都可以將零食送到你門口。

除此之外，大螢幕都係必須！事關用手機mon睇唔止唔舒服，其實仲非常傷眼，隨時增加眼睛病變機會。Acer 21”螢幕使用IPS面版，除咗夠高清，顏色夠出色之餘，最大特點係夠薄，機身同邊框都分別只係6.6mm及1.5mm，進入睇戲mode之後絕對察覺唔到佢地嘅存在，減低睇片時視覺上嘅干擾。

+ 4 + 3 + 2

#2 增值自己增長知識

香港繼03年沙士之後，事隔多年再度受疫症摧殘，唔少網民都戲言終於有機會投資上樓，不過好可惜，機會暫時都未見到，而最近更係時勢艱難，隨時一個唔覺意連份工都冇埋，既然空出咁多時間，不如睇多幾本書，投資唔到樓市都可以投資喺自己身上，有事起碼有兩手準備，無事嘅自己都有得著。

呢個時勢唔適宜出外買書，不過好在網上都有唔少電子書平台，下載落嚟就有得睇。如果睇中文書多，小編個人會推薦Kobo同Readmoo，如果鍾意睇英文書，Amazon嘅資源會比較豐富。

倘若嫌手機睇書傷眼，唔想咁易分心，不妨試下電子書閱讀器，皆因除咗護眼之餘，亦都方便你想睇就睇，想翻譯可以即時翻譯，而且隨時做筆記亦得。現時比較熱門嘅電子書閱讀器分別有kindle(kindle paperwhite)同kobo，前者由Amazon出品，後者由樂天kobo出品，至於點揀好？技術方面基本上都係大同小異，最主要都係取決於使用邊個電子書平台多，關於各大平台特色，可以撳入上圖及下圖了解。

#3 鍛鍊廚藝做廚神

相信有唔少人都同小編一樣，對入廚其實都幾有興趣，但只可惜平時放工返到屋企已經時候唔早，想煮都有心無力。既然近日出街食飯己經變成高危活動，三餐都要喺屋企解決，點解唔趁呢個機會好好進修吓廚藝呢？網上食譜多如繁星，只要跟足指示餐餐煮，日日煮，相信一個月時間都已經足夠你擺脫地獄廚神嘅稱號。

至於好多人擔心嘅入貨問題，假如唔想落街買餸，其實而家都有唔少網上超市可以幫到手，例如士多、百佳、hktvmall，各種糧油雜貨、急凍食材，撳幾個掣就送到屋企門口。如果你係新手的話，不妨一次過買埋需要嘅煮食工具，以免到時雞手鴨腳。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/14)