【情人節2020】愛在肺炎蔓延時 留喺屋企一定要做呢樣嘢?

網購攻略 網購攻略

《網購攻略》今次派出專員走進人來人往嘅銅鑼灣，訪問在百德新街的愛侶，分享一吓佢哋情人節諗住點過，港男港女最想收到嘅禮物又係啲乜，竟然得出一個咁驚天動地駭人嘅答案...... 想知就即刻撳入上面影片睇吓啦！

每當男仔聽到女朋友仔話「唔好嘥錢買禮物畀我啦！」，呢一刻千祈唔好以為自己可以鬆一口氣，你唔係真係以為唔使買啊？

圖片來源：十萬個激嬲女友的理由

唔講唔知，其實好多妹豬真係冇你諗到咁物質，簡單寫幾行字，畫個心畀佢已經可以氹到佢好開心㗎喇！而且男人整嘅手作真係值錢到唔講你唔信，其珍貴在於佢稀有......有心機有時間的話不妨整吓手作仔，寫吓卡片送畀女朋友啦！

至於被訪問嘅哥哥仔咁有信心話「實食冇癡牙」嘅禮物係毛公仔，女小編喺度就不作詳細評論喇...... 自行返去研究女朋友喜好啦！

之但係隻武漢肺炎（sor，係嗰個19唔知咩virus）越嚟越嚴重，情人節點都要苦中作樂啦，如果唔係嘅話BB豬會「詐型」㗎嘛！但係兩個人，男女共處一室，實質又有咩可以做到呢？

👇即睇小編情人節浪漫室內活動推薦👇

1. Netflix and Chill💏

長夜漫漫又冇得出街，留喺屋企做乜？最開心緊煲吓劇啦。之但係傳說90%嘅Netflix用戶睇到電影嘅1/5就會走咗去做其他嘢......

2. 煮飯仔🍳

家吓出街危險，連喺餐廳食個飯都驚隨時中招，最放心緊係留喺屋企兩個人煮飯仔啦，又唔使俾人劏到一頸血食埋啲情人節大餐。最緊要確保自己煮嘢食食完唔會肚痛，而且有人肯洗碗。

3. 一齊打機🎮

女朋友平日都未必肯陪男朋友打機，但大時大節，陪佢玩番兩舖都好吖。（不過男仔請緊記二字：耐性）

4. 換床單🛌

呢排疫情咁嚴重，留喺屋企都唔可以鬆懈呀，尤其床單呢啲，睇完Netflix可能又會整污糟（好多人鍾意喺床上食零食），所以一定要勤力換床單，全面消毒打掃屋企！

而單身人士的話呢...... 講乜嘢情人節啊，星期五嚟之嘛。

又或者不妨採用以下建議：

網絡圖片

同場加映情人節產物的由來......