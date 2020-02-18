【運動防疫】NIKE春季減價低至五折！買2件8折 3件7折+額外折上折

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武漢肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，除了少外出、戴口罩及勤洗手之外，一般市民又有什麼辦法對抗疫情呢？眾所周之，規律適度的運動能夠增強自身免疫細胞活力，選擇有氧運動，譬如跑步、游泳、騎腳踏車和跳舞等均可增強免疫系統、強身健體，從而減低疾病感染的風險，拒絕病毒上身！然而，做運動時少不了一套舒適耐穿的運動服。NIKE.COM網店春季優惠進行得如火如荼，超過二千件貨品（包括男女服裝、鞋履、飾物、童裝）大減價中，折扣高達五折，另外可享折上折優惠。大家不妨趁現在機會，以超划算的價格入手屬於你的運動服吧！

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即使現階段不適宜外出，大家皆可以在家中嘗試簡易運動，避免長期久坐不動，例如瑜珈、仰臥起坐、伏地挺身、體操，或利用室內運動器材（跑步機等）進行運動，鍛鍊身體。切記，運動最重要是持之以恆，規律適度的運動才能有效增強免疫力，對抗疫情！

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留意！以下價錢均為原價，選購兩件活動產品即享 8 折，3件或以上享 7 折，選擇減價活動產品可享額外折上折。結帳時輸入優惠編碼【SPRINGSALE】後，折扣價會自動顯示於訂單上，買得多省得更多❗❗

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提提大家，現正非常時期，盡量少去人潮擠擁的公共場所、戴口罩、勤洗手，記得還要保持良好的個人衛生及作息喔。

NIKE.COM 會員訂單一律可享有免費配送服務。訪客訂單金額滿HK$599將免收運費，未滿則需另外付HK$28運費。

活動條款： * 本優惠編號只適用活動產品，不適用於 Nike 特別版產品、NikeLab、Nike 禮品卡、Apple 產品及指定產品，不可與其他優惠編號及其他促銷活動同時使用。 * 產品數量有限，售完即止。 * 此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把享有該活動優惠的產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響。 * 如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。 * 如需使用優惠編號，同一款式貨品不能購買超過3件。 * 本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。 * 在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/18)

（以上圖片來源：NIKE.COM）