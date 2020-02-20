防疫常識｜漂白水傷呼吸道 殺菌劑致脫髮?小心殺菌用品消毒變中毒

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武漢肺炎來襲令全城緊張，自從出現了青衣長康邨疑似糞渠排氣管傳播病毒的個案，除了要有一罩傍身保平安，清潔和消毒也成為防疫的一大重點。不少人即使足不出戶，也要日日進行家居大清潔，頻頻消毒才覺得安心又放心。衛生意識提高固然是好事一宗，不過大家在忙着消毒的同時，又有沒有想過當中亦有「三分險」？清潔家居，分分鐘由消毒反變中毒？

但凡是消毒用品，不論是我們常用的漂白水、滴露，還是坊間某些聲稱安全無害的天然消毒劑亦好，既能殺滅細菌，對人體當然也有一定的殺傷力，而過往亦有不少例子個案證實，消毒用品確實是危機處處。

馬琦傑醫師提醒大家要小心使用漂白水 (Facebook圖片)

漂白水傷呼吸道 小孩寵物最易中招

漂白水雖然是家居清潔的重點用品，但不說不知，它原來亦是家居中毒的頭號殺手！這是由於是一種強氧化劑，對人體的黏膜、眼睛、皮膚皆有刺激性，若然使用過量或稀釋不當，吸入後會導致咳嗽，甚至造成支氣管炎、肺水腫，而當中的四氯化碳，同樣對肝臟毒性很強，長期接觸，對健康會有一定機會的影響。

馬琦傑醫師早前就於其個人Facebook專頁分享經歷，指自己在2003沙士期間，因長期抹地使用太多漂白水，而導致家中的幾隻狗狗不明原因地患上癌症。狗狗無辜生病令人心痛，但悲劇同樣會發生在我們人類身上。數年前台灣就有一名阿嬤，因使用大量漂白水洗刷廁所黴菌，而出現喘咳症狀，足足留醫五十天才能出院，可見漂白水的傷害性絕對不能小覤。

16少女脫髮如老婦 兇手竟是殺菌劑?!

既然漂白水毒性強，那使用其他殺菌劑不就可以了嗎？大錯特錯，事關其他殺菌劑一樣隱藏着不少健康危機！韓國早於2011年便揭發了一宗加濕器殺菌劑導致百人死亡的事件，雖然時隔八年，至今仍然有不少受害者繼續受殘留的毒性煎熬，一名十六歲的少女，便因自幼吸入有問題的殺菌劑，導致免疫力大減，患上風濕性關節炎、甲狀腺功能低下，以及嚴重脫髮，連家人的皮膚和呼吸道也相繼出現各種疾病，一家四口飽受折磨。

以上例子猶如當頭棒喝一樣，若然不想悲劇發生，清潔時就千萬不能掉以輕心。

▼▼▼點擊看看使用消毒用品時有什麼應要注的意地方▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

除了要小心謹慎，多做幾步以防萬一之外，借用空氣清新機亦不失為一個既實用又方便的方法，畢竟清潔日日要做，還是要小心為上。編輯這次就找來3款適用於不同場所的空氣清新機，大家不妨為家中，或常處空間添置一部，為健康把把關。

#1SHARP 家車兩用除菌空氣清新機HK$1,230

#2SHARP 車用負離子空氣清新機HK$630

#3Dyson HP04 三合一風扇冷暖風空氣淨化清新機HK$4099

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/20)