跟台灣收納達人學收納技巧 7大慳位收納神器 讓蝸居變出2倍大空間

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不少香港人花一生積蓄，為求上車置業，擁有自己的安樂蝸。但香港地寸金尺土、地小人多，近年來新落成的私樓面積越來越細小，即使勉強買得起「納米樓」，又要征服「空間不足」這一大難題。早前，「香港開電視」節目《夠細奇則》走訪香港各種納米樓，探討如何利用裝修及家居設計去偷盡每一寸空間，打造為足夠居住及收納的住宅。節目播出後，隨即引起一眾觀眾的共鳴，網上討論此起彼落。

普遍香港人均處於儲物空間不足的困境，家裡的雜物佈滿每個角落，甚至已經不停堆疊到天花板。家裡面積本來已經狹小，加上林林總總的雜物，不僅看上去凌亂不堪，就連行走空間都不斷收窄。

儘管，好的室內設計及裝潢能夠盡用空間、增加儲物空間，從而增強視覺上的空間感。不過，不少香港人都是租屋一族，而且裝修成本又高昂。到底如何能在不破壞家裡牆壁、地板，又不用破費重新裝修的情況下改造家裡，將收納空間發揮得淋灕盡致？

其實，學懂收納才是在蝸居生存的不二法則，儘管家裡面積規劃得再實用，假若不學會整理及收納，不消一刻，家裡亦會變得亂七八糟，徒勞無功。

終於打算重新整理家裡，但雜物過多，實在無從入手？那麼開始前，不妨先參考一下來自台灣的收納達人、空間整理師——阿好分享的收納技巧吧！原來，專業的收納達人也有自己一套的收納SOP，總共分為五步曲，立即來偷偷師！

來自台灣的收納達人、空間整理師——阿好。（Youtube影片截圖：@幸福空間）

收納五步曲，點擊下圖放大！

掌握好以上的收納訣竅後，還需要借助一些收納用品，幫忙把雜物通通藏起來，還原舒適整潔的家！

編輯於淘寶搜羅了以下七款價廉物美的蝸居收納小法寶，有了這些小法寶後，就可以更有效率地運用衣櫃、壁櫃內的空間，將小小空間變身為大大儲物間，把東西都整理妥當後，就能為家裡騰出更多空間！

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1.伸縮折疊多功能衣架¥ 22.1起

2.多功能魔術掛鉤衣架¥ 26.8起

3.布藝收納箱¥ 16.7起

4.浴室拖鞋架¥ 19.8起

5.可調節高度鞋架¥ 129

6.大容量多層鞋櫃¥ 79起

7.浴室折疊收納籃¥ 29.9起

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/13)