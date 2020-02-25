偽素顏好膚質妝感是如何鍊成? 全靠一件法寶！網民讚：詐騙級底妝

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白皙無瑕的肌膚當然是每位女生夢寐而求的，然而現實卻是殘酷，遺傳、環境、身體狀況、個人作息等因素均會影響肌膚狀態。無可奈何之下，不少女生都會轉移尋求「後天幫助」，透過化妝令皮膚驟眼看上貌似不錯。但肌膚長年累年受到化學成份摧殘下，或多或少都會帶來點傷害。因此，不僅卸妝要徹底、每日護膚程序要做足，選擇底妝產品時亦要額外留神，盡量選擇成份天然，或帶有養膚功效的底妝產品！

數年前，王菲的小女兒李嫣拍攝了一條影片，背景剛巧是家裡的梳妝檯。影片一出，有金精火眼的網民一眼就認出檯上擺放的「Chantecaille 香緹卡」妝前隔離霜，而且更足足備有三枝。影片曝光後，Chantecaille妝前隔離霜再次掀起一波熱潮。

美拍@李嫣兒super嫣兒

「Chantecaille 香緹卡」雖然向來低調，卻備受貴婦名媛、好萊塢明星喜愛，被網民譽為底妝界中的「愛馬仕」。品牌走高檔奢華路線，產品價格定位偏高，絕對稱不上平價親民，但早就聲名在外，更紅遍了各大網絡社交媒體，被無數國內外美妝博主、網紅吹捧上天。到底它們家產品又是何方神聖，竟然可以獲得王菲的青睞？立即探討一下其品牌的兩大明星產品 —— 自然肌膚輕底妝 & 未來肌膚粉底！

底妝的最高境界是無妝勝有妝，明明搽了化妝品，皮膚竟然精緻得彿如與生俱來的天然好膚感。就連朋友都會問你到底是如何保養皮膚，而非到底用了哪款粉底液。說到底，以假亂真的自然妝感才是底妝的最高境界。

Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝

Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝 原價HK$670 優惠價$536（Facebook@ChantecailleHK）

而Chantecaille的明星產品「Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝」就如同它的名字Just skin一樣，塗上臉後就像你第二層的肌膚，毛孔和細紋皆被遮蓋得無影無縱，皮膚水潤透亮，因此又被網民封為「偽素顏神器」。明明貴婦品牌隔離霜多不勝數，為什麼Chantecaille能夠脫穎而出，單憑一枝隔離霜就能塑造出完美妝效？那就要從其品牌理念開始說起……

Chantecaille擁有超過三十年科研護膚及開發經驗，主打高濃度純天然植物萃取與現代生物科技，其明星產品「Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝」同樣以植物配方聞名，加入獨特百里香及蝴蝶灌木萃取成分，能夠做到修護、舒緩肌膚，有效對抗氧化問題，讓妝效持續整天不暗沉，並同時達致邊化妝邊養膚的好效果。

Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝 原價HK$670 優惠價$536 （Facebook@ChantecailleHK）

為求把刺激感降到最低，這款隔離霜採用物理性二氧化鈦防曬成分，擁有SPF15防曬系數，保護皮膚免受紫外線傷害。而且，富含強大玻尿酸鈉鎖水成份，對乾肌姊妹都非常友好，能夠保持皮膚水潤一整天，營造出肌膚水嫩柔滑的好膚感。質感柔滑又輕盈，像乳液般柔潤易推開。

按下圖看色號對比及上臉妝效：

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按下圖看網民綜合評價：

以上資料來源：urcosme.com @CosmeTaiwan

Future Skin 未來肌膚粉底

Future Skin 未來肌膚粉底 原價$HK$750 優惠價$600 （Facebook@ChantecailleHK）

Chantecaille的隔離霜適合平時不愛化妝，又或者懶得化妝，想節省時間的懶人姊妹。若果你臉上有較多瑕疵需要再加強遮暇，可以在後續再疊加一層薄薄的「Future Skin 未來肌膚粉底」。剛完妝後可能未會有太大的感受，但數小時後，粉底會逐漸與肌膚融合，皮膚彷如水煮雞蛋般的陶瓷光澤肌，有網民大讚是「詐騙級底妝」！

「Future Skin 未來肌膚粉底」與一般粉底霜不同，上臉沒有厚重感。全因它是不含任何油質成分的粉底，蘊含60%水分，上臉後輕薄無負擔感，令妝容更持久不易脫妝。成分更加入了多重天然的保養精華，如蘆薈葉、綠茶、迷迭香、山金車等，具有滋潤及舒緩鎮靜作用，化妝同時護膚，大大減低了一般化妝品對肌膚造成的傷害。

Future Skin 未來肌膚粉底 原價$HK$750 優惠價$600 （Facebook@ChantecailleHK）

推出了十多年的粉底霜，時至現今亦一直末被世人遺忘，有傳每秒就會賣出1.5瓶，堪稱底妝界中的不敗經典。早於2007及2006年，已經連續兩年獲得@Cosme Taiwan的網友評鑑美妝賞—粉霜(含氣墊粉餅)第1名，可見Chantecaille家的粉底霜的實力早已廣受一眾消費者的認可。

按下圖看色號對比及上臉妝效：

按下圖看網民綜合評價：

以上資料來源：urcosme.com @CosmeTAIWAN

若果要數Chantecaille產品的缺點，絕對離不開一個字——「貴」！不過，編輯最近發現了一個好消息！只要於LookFantastic網店選購Chantecaille的產品，結帳時輸入優惠碼【TRENDY20】就可以享有8折優惠喔。有興趣的姊妹，可以按上面的藍色連結前往產品頁面購買喔！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/25)