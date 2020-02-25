偽素顏好膚質妝感是如何鍊成? 全靠一件法寶！網民讚：詐騙級底妝

網購攻略
網購攻略
撰文：
最後更新日期：

白皙無瑕的肌膚當然是每位女生夢寐而求的，然而現實卻是殘酷，遺傳、環境、身體狀況、個人作息等因素均會影響肌膚狀態。無可奈何之下，不少女生都會轉移尋求「後天幫助」，透過化妝令皮膚驟眼看上貌似不錯。但肌膚長年累年受到化學成份摧殘下，或多或少都會帶來點傷害。因此，不僅卸妝要徹底、每日護膚程序要做足，選擇底妝產品時亦要額外留神，盡量選擇成份天然，或帶有養膚功效的底妝產品！

數年前，王菲的小女兒李嫣拍攝了一條影片，背景剛巧是家裡的梳妝檯。影片一出，有金精火眼的網民一眼就認出檯上擺放的「Chantecaille 香緹卡」妝前隔離霜，而且更足足備有三枝。影片曝光後，Chantecaille妝前隔離霜再次掀起一波熱潮。

美拍@李嫣兒super嫣兒

「Chantecaille 香緹卡」雖然向來低調，卻備受貴婦名媛、好萊塢明星喜愛，被網民譽為底妝界中的「愛馬仕」。品牌走高檔奢華路線，產品價格定位偏高，絕對稱不上平價親民，但早就聲名在外，更紅遍了各大網絡社交媒體，被無數國內外美妝博主、網紅吹捧上天。到底它們家產品又是何方神聖，竟然可以獲得王菲的青睞？立即探討一下其品牌的兩大明星產品 —— 自然肌膚輕底妝 & 未來肌膚粉底！

底妝的最高境界是無妝勝有妝，明明搽了化妝品，皮膚竟然精緻得彿如與生俱來的天然好膚感。就連朋友都會問你到底是如何保養皮膚，而非到底用了哪款粉底液。說到底，以假亂真的自然妝感才是底妝的最高境界。

Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝

Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝 原價HK$670 優惠價$536（Facebook@ChantecailleHK）

而Chantecaille的明星產品「Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝」就如同它的名字Just skin一樣，塗上臉後就像你第二層的肌膚，毛孔和細紋皆被遮蓋得無影無縱，皮膚水潤透亮，因此又被網民封為「偽素顏神器」。明明貴婦品牌隔離霜多不勝數，為什麼Chantecaille能夠脫穎而出，單憑一枝隔離霜就能塑造出完美妝效？那就要從其品牌理念開始說起……

Chantecaille擁有超過三十年科研護膚及開發經驗主打高濃度純天然植物萃取與現代生物科技，其明星產品「Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝」同樣以植物配方聞名，加入獨特百里香及蝴蝶灌木萃取成分，能夠做到修護、舒緩肌膚，有效對抗氧化問題，讓妝效持續整天不暗沉，並同時達致邊化妝邊養膚的好效果

Just Skin Tinted Moisturizer 自然肌膚輕底妝 原價HK$670 優惠價$536 （Facebook@ChantecailleHK）

為求把刺激感降到最低，這款隔離霜採用物理性二氧化鈦防曬成分，擁有SPF15防曬系數，保護皮膚免受紫外線傷害。而且，富含強大玻尿酸鈉鎖水成份，對乾肌姊妹都非常友好，能夠保持皮膚水潤一整天，營造出肌膚水嫩柔滑的好膚感。質感柔滑又輕盈，像乳液般柔潤易推開

按下圖看色號對比及上臉妝效：

+2

按下圖看網民綜合評價：

以上資料來源：urcosme.com @CosmeTaiwan

Future Skin 未來肌膚粉底

Future Skin 未來肌膚粉底 原價$HK$750 優惠價$600 （Facebook@ChantecailleHK）

Chantecaille的隔離霜適合平時不愛化妝，又或者懶得化妝，想節省時間的懶人姊妹。若果你臉上有較多瑕疵需要再加強遮暇，可以在後續再疊加一層薄薄的「Future Skin 未來肌膚粉底」。剛完妝後可能未會有太大的感受，但數小時後，粉底會逐漸與肌膚融合，皮膚彷如水煮雞蛋般的陶瓷光澤肌，有網民大讚是「詐騙級底妝」

「Future Skin 未來肌膚粉底」與一般粉底霜不同，上臉沒有厚重感。全因它是不含任何油質成分的粉底，蘊含60%水分，上臉後輕薄無負擔感，令妝容更持久不易脫妝。成分更加入了多重天然的保養精華，如蘆薈葉、綠茶、迷迭香、山金車等，具有滋潤及舒緩鎮靜作用，化妝同時護膚，大大減低了一般化妝品對肌膚造成的傷害。

Future Skin 未來肌膚粉底 原價$HK$750 優惠價$600 （Facebook@ChantecailleHK）

推出了十多年的粉底霜，時至現今亦一直末被世人遺忘，有傳每秒就會賣出1.5瓶，堪稱底妝界中的不敗經典。早於2007及2006年，已經連續兩年獲得@Cosme Taiwan的網友評鑑美妝賞—粉霜(含氣墊粉餅)第1名，可見Chantecaille家的粉底霜的實力早已廣受一眾消費者的認可。

按下圖看色號對比及上臉妝效：

按下圖看網民綜合評價：

以上資料來源：urcosme.com @CosmeTAIWAN

若果要數Chantecaille產品的缺點，絕對離不開一個字——「貴」！不過，編輯最近發現了一個好消息！只要於LookFantastic網店選購Chantecaille的產品，結帳時輸入優惠碼【TRENDY20】就可以享有8折優惠喔。有興趣的姊妹，可以按上面的藍色連結前往產品頁面購買喔！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/25)

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。