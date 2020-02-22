【日本穿搭】日系復古文藝風入門級：古著店店主給你的穿搭靈感

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近期日本流行古著穿搭，在香港也愈來愈人接觸日系古著。很多人認為「古著」就是二手衣服，那就大錯特錯了！對於喜歡古著的人來說，衣物是具有歷史及故事的，而非單純的「二手衫」。如果你是剛加入古著的新朋友，到古著店尋寶又不知如何入手，不妨參考一下古著店店主Yannie的穿搭心得。

《網購攻略》這次走訪了位於葵涌廣場的古著店 VVVIN，邀請了店主Yannie分享對古著的一番見解，記得點擊上面影片細看。由網店到兩間實體店，VVVIN 已經經營了7年之多，除了是 Yannie 的心血，也是傳承古著文化的尋寶箱。

古著是真正有年紀﹑歷史，但現在已經不再生產的服飾，因此這些服飾無論是使用的布料﹑細節的剪裁，甚至衣服的用途，都屬於某個時代的縮影。傳統工藝隨着歲月逝去，這些消失的工藝留下來的產物買少見少，因此給予古著別具的意義。

VVVIN 主要售賣日系風格的衣服，服飾主要來日本或韓國。古著穿搭看起來簡約又帶有個人特色，重點考究於整體的配搭，例如碎花裙子需要配襯合適的髮型和鞋，才能把裙子的特色突顯出來。

🔻回顧一下 Yannie 分享的日系復古文藝風新手入場教學🔻

1. 從淨色衣服入手

2. 注意服飾的細節位，如手袖及衣領的設計。

3. 手袖可選泡泡袖，或闊袖設計

4. 衣領可選娃娃領，或帶珍珠﹑刺繡等

👇對古著衣服有興趣的話也可以先到 VVVIN 的網店看看👇

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🔻🔻下集預告🔻🔻

今次 Yannie 分享了古著入門的穿搭心得，下次將會分享日系穿搭必備的單品—— 帽！喜歡古著或對日系穿搭有興趣的你，記得留意下集，繼續一同遊走古著店！