病毒存活時間可達9天？即睇十種對抗冠狀病毒成分+網購消毒品方法

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武漢肺炎（COVID-19）疫情至今尚未平息，為對抗疫情，市民不僅要避免外出、戴口罩、勤洗手，家居及個人衛生方面亦要加倍注意，打醒十二分精神。事關根據德國最新研究報告顯示，冠狀病毒附著在物體接觸表面的存活時間最長可達9天，而附著在鋁質、木材、紙張、塑料和玻璃的存活時間平均有4至5天。儘管，現實環境下的濕度、溫度、病毒量等因素均會令病毒的生存時間出現變化。然而，為了自己及家人的健康，家裡的每一個角落、每一件共用物品都必須要定時消毒清潔，養成良好習慣，拒絕任何病毒上身！

日常生活裡，經常會觸碰到各種各樣的物體，假若被污染過的物體沒有及時進行消毒處理，那麼病毒就能有機可乘，透過依附在物體表面，然後傳播出去。因此，要減低染病風險，定時清潔消毒家居絕對少不了。但清潔之餘，記得還要選對消毒產品，才能更有效地杜絕細菌，真正放心。

德國《醫院感染雜誌》指出，有三種成分對於減低冠狀病毒的感染性及傳播性非常有效，分別是62-71%乙醇（酒精）、0.5%過氧化氫（雙氧水）、0.1%次氯酸鈉（漂白水）。大家可以認住以上成份，盡量選擇含有以上成份的消毒產品為家居進行清潔。

更早前，新加坡國家環境局亦發表了有關有效對抗冠狀病毒的報告，羅列出10款有效對抗冠狀病毒的活性成分，及推薦了18款有效消毒產品（包括漂白水、消毒噴霧、洗衣液等等），即使大多產品在香港都能夠買得到，但自疫情爆發後，消毒產品經已一件難求，經認証過的產品就更加罕有，想買都只能靠點運氣。

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近來，編輯發現天貓超市上的消毒用品供應穩定，當中不少港人熟悉的品牌均有發售，例如威露士、花王、威猛先生等等…倘若樓下超市依舊缺貨，家裡消毒物資又短缺，不妨嘗試上天貓超市入手。既可以備不時之需，又可省卻每日「左撲右撲」，排隊撲消毒產品的時間！如欲購買，可以按下面藍色連結前往購買頁面。

Walch威露士多用途消毒液¥ 19.9

有效成份：對氯間二甲苯酚

Walch威露士內衣淨洗衣液¥ 29.9

有效成份：對氯間二甲苯酚

Dettol滴露清新檸檬內外衣物除菌液¥ 79.9

有效成份：對氯間二甲苯酚

AXE斧頭牌殺菌消毒水¥ 59.9

有效成份：對氯間二甲苯酚

藍月亮消毒液¥ 7.8

有效成份：次氯酸鈉

提提大家：若果家裡有小孩或寵物，記得要謹慎挑選消毒產品，看清成份，盡量使用成份天然的清潔產品，避免有害化學成份危害小孩或毛孩健康。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/21)