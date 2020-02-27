武漢女護士感染肺炎 丈夫拍片紀錄抗疫過程 分享最強最全防護大法

網購攻略 網購攻略

武漢肺炎（COVIS-19）疫情蔓延全球多國，當中以湖北省的疫情最為嚴峻。湖北武漢封城一個月至今仍未解封，近日網上就流傳著一條武漢居民瀕臨崩潰邊緣的影片，片中清楚聽見半夜社區內的尖叫聲此起彼落，不禁令人擔憂當地居民的精神狀態。

面對如此高壓的封城狀態下，另一邊廂就有一位武漢暖男拍影片紀錄與患病妻齊心對抗肺炎的過程，並發佈於各大網絡社交媒體，希望以片鼓勵愛妻及激勵所有患者，一起打贏這場沒有硝煙的戰爭。而貼身照顧妻子十多天的武漢男仍未被感染，早前他就在網上發文分享超全面的防疫心得，網民大讚「建議非常有用」。

武漢肺炎讓許多前線醫護人員相繼倒下，影片中的主角李婷就是武漢市某醫院急診科的一名護士，在工作中不幸感染了武漢肺炎。起初因為醫院床位有限，加上她的症狀比較輕微，所以只能遵照醫生指示自行居家隔離。而她的丈夫海棠是一位影視攝影師，在妻子李婷確診後，一直不離不棄地照顧她，每日為她精心準備三餐、定時測體溫、煮中藥、清潔消毒家裡等，以上的生活點滴就通通被海棠紀錄下來，拍攝了一輯題目為《被感染的急診科女護士》的抗疫日記。

(Youtube@二更视频 ErgengTV)

不久前，李婷終於收到醫院通知，表示有床位可讓她住院接受治療。縱然，李婷現已入院隔離，但在整個患病過程中，她在家隔離了足足十三天，期間海棠與她同住同一屋簷下，一直從旁照顧她卻未被感染，不禁引起廣大網民好奇，到底海棠平日是如何防疫呢？

即使李婷要在房間內隔離，海棠亦會趁每天進房消毒的時間裡，與她多聊天解悶。(Youtube@二更视频 ErgengTV)

海棠每次進入李婷房間前，都會穿上全副防護武裝，包括口罩、防目鏡、防護衣、手套、鞋套。離開房間後，會立即用洗手液洗手消毒，扔掉防護服，消毒全身，又會每天消毒家裡每個角落。

+ 6 + 5 + 4

海棠為了回應網民們，於微博上發文分享了自己的日常防疫心得，分別有六大範疇，包括：倒垃圾、買菜、去醫院、提高自身免疫力、家裡消毒、照顧被隔離的人。編輯粗略整理了以下重點，可以按下圖放大：

或按下圖查看海棠發佈的防護心得完整版：

海棠表示自己不是專業人士，防疫心得未必全對，但仍希望能夠幫助到大家，同時亦建議大家還是得根據自身情況選擇處理。身為護士的李婷也發文提醒並不是任何人都適合居家隔離，大家一定要選擇最適合自己的治療方式，科學就醫。

🔽李婷與海棠抗疫過程中的溫馨照片🔽

我們都是血肉之驅，在病毒面前都很弱小，切勿放鬆警覺。戴口罩、勤洗手絕不能少，另外亦要注意個人及居家衛生，保持良好個人生活作息，盡量避免外出，準備充足的消毒防疫產品物資，若然家裡物資短缺，不妨嘗試改為網購入手，立即按此藍色連結前往訂購各式各樣的防疫物品，包括口罩、消毒酒精、洗手液等等。

🔽《被感染的急診科女護士》第一集🔽