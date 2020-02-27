辨公室暗藏病菌常用物件 馬桶竟然唔係最污糟!? 含菌最多原來係…

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自COVID-19（俗稱武漢肺炎）爆發之初，香港市面已相繼停工停課，不過隨着內地逐漸復工，特首宣佈公務員下週重回崗位，不少打工仔也要回到公司繼續拼搏。雖然Home Office的日子終於完結，不過疫情卻尚未終結，回到人來人往的辦公室，不想「中招」就要打醒十二分精神，以為戴上口罩就防禦力滿點？大錯特錯！事關辦公室不少位置看似乾淨，其實暗藏邋遢，一不小心，隨時惹菌上身。以下這些高危含菌位，你又知道多少？

日本節目《主治医が見つかる診療所》早前曾在室內多個地方及常用物品進行病菌檢測，實驗人員先利用棉花棒採集樣本，然後透過儀器檢測其細菌含量（RLU），得出的數值愈高代表含菌量越高。

節目先以清潔過的桌面及手掌作為基準，兩者其含菌數值分別是150RLU及2000RLU，實驗人員其後再對不同位置及物品進行檢測，對比數值。

最後結果竟然超驚人！一致被認為最骯髒的廁板，居然是眾物品中最乾淨的，而不少看似乾淨的物品，含菌量卻是非常駭人，簡直超乎想像。

點擊下圖來看看各物件的含菌量排名吧！

+ 3 + 2

節目組最後公佈含菌量頭三位的物品，並將其與廁板作對比。第三位是智能手機的螢幕，含菌量14,605 RLU，第二位是電腦鍵盤，含菌量36,240 RLU，而第一位竟然是門把，含菌量高達42,353 RLU，比廁板足足高出十六倍！乍看之下，原來廁板的含菌量只比清潔過的手掌高出少許，似乎還不是太糟糕。

在最後，節目更為嘉賓的雙手進行檢測，發現三位嘉賓手掌的含菌量，竟不約而同地比廁板高出約十倍，再次證實洗手的重要性是不容忽視。

除了以上物品，辦公室還有哪些位置是容易污染，而又未被提及？點擊下圖來看看！

手機的螢幕、電腦鍵盤、門把，以上物品我們一日隨時接觸上百次，難以想像一天下來到底沾上了多少細菌。不想中招，最簡單直接的方法當然就是勤消毒、勤洗手，尤其是做好手機﹑門柄、開關、鍵盤，滑鼠等常用物品的消毒，否則戴上高規格的口罩也是無補於事！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/27)