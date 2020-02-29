治肺炎偏方嚇死人 印度竟用牛糞 英國人靠威士忌 香港又有咩偏方?

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COVID-19（俗稱武漢肺炎）由中國蔓延至全球各地，面對突如其來﹑尚未有根治方法的疫情來襲，各地人民有口罩的戴口罩，沒口罩的搶口罩，搶不到的惟有出盡辦法自製防疫裝備。在人心惶惶之際，各地民間更開始湧現不少千奇百怪抗疫偏方，有些或多或少帶點根據，有些則讓人完全摸不著頭腦，有些非人人都能承受，不過，它們都不約而同聲稱能治癒武漢肺炎，你又聽過嗎？

日前，浙江省疾控中心發佈疫情防控最新研究成果，指出日常飲用的茶水具有抗新型冠狀病毒的作用。消息一出，瞬即引來不少網民熱烈討論，更戲言下一波「茶葉搶購潮」即將來臨，茶葉蛋有市有價、「一葉難求」。

雖然有不少人質疑此抗疫方法可信程度低，不過至少聽起來也不至於讓人摸不著頭腦。以下這種抗疫偏方，不但讓你聽得一頭霧水，即使有醫學實證，相信你也不想去搶……

🔻印度獵奇古法偏方🔻

印度的古法偏方五花八門，早前就傳出一則駭人聽聞的抗疫偏方，據聞治療肺炎的主要良藥，竟然是牛屎牛尿？要死定要屎，好難抉擇……還有利用草藥的「順勢療法」，又是什麼玩法？點擊下圖看印度獵奇古法偏方。

不過，印度Newschecker及印度時報很快便作出了澄清，指牛尿和牛糞雖然可用於多種藥物，但它肯定不能治癒新型冠狀病毒。大家還是聽聽就好，千萬不要親自或導人嘗試！

同樣地，「順勢療法」已被多名醫師指出是無效的「偽科學」，而澳洲國立衛生和醫學研究理事會在評估 1800 份研究後，亦提出沒有可靠的證據證明順勢療法是有效的。

🔻英國家傳戶曉偏方🔻

印度古方聽來無稽，而遠在他方的英國，則有另一道看起來似模似樣的偏方，原理竟與中國人飲雞湯有異曲同工之妙。治癒肺炎，竟是靠著一杯熱飲？

雖然這個偏方看來有根有據，不過暫時也沒有研究能證明Hot Todd是具有治病功效，相信只是針對某些症狀有緩解作用。

🔻韓國萬能泡菜🔻

韓國的泡菜不單止人人食過，更是每每有流行病爆發時，都會出現的老牌偏方。曾聲稱能夠預防及治癒沙士﹑禽流感﹑普通流行性感冒等等。

不過，南韓衛生部早前已特地闢謠，強調泡菜沒有預防並治癒肺炎病毒的效果。

各國偏方令人大開眼界，不過香港近日亦有不少偏方在網上廣泛流傳，諸如大蒜水、洋蔥水、芝麻油、中藥藥方、維他命C等……相比之下，香港的偏方聽起來比較似模似樣，不過又是否真的有用呢？

按下圖看香港網傳防疫偏方 + 真相拆解

要有效防止細菌病毒入侵，最實際的方法還是提高衛生意識，戴口罩、勤洗手、避免前往人多聚集之地，不要胡亂觸摸眼、鼻、口。倘若想避免外出，不妨轉到網上購買防疫物資，以下連結仍有現貨：

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