【日本穿搭】日系復古文藝風速成班：4款日系帽子 原來作用如此？

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近期日本流行古著穿搭，在香港也愈來愈人接觸日系古著。很多人認為「古著」就是二手衣服，那就大錯特錯了！對於喜歡古著的人來說，衣物是具有歷史及故事的，而非單純的「二手衫」。如果你是剛加入古著的新朋友，到古著店尋寶又不知如何入手，不妨參考一下古著店店主Yannie的穿搭心得。

《網購攻略》上集日系穿搭教室請到Yannie分享了新手入門的穿搭教學，今次Yannie再和大家分享一下日系穿搭必備的頭飾—— 帽！

點擊連結即可重溫日系復古文藝風EP.1：

【日本穿搭】日系復古文藝風入門級：古著店店主給你的穿搭靈感

🔻一同回顧Yannie介紹的四種帽子🔻

1. 畫家帽

有Pattern的畫家帽適宜配搭淨色系的衣服，相反淨色設計的畫家帽則可配搭較花巧的衣服。

2. 南瓜帽

與畫家帽相似，但分別在於邊紋設計，戴起上來較挺身，容易佩戴，相對地較適合造型中性的人。

3. 鐘型帽

配搭的難度較高，挑選款式時可選擇帶有裝飾或可愛元素的鐘型帽，例如花花或蝴蝶結，避免顯得「似呀婆」。

4. 漁夫帽

如穿搭較甜美或girly的衣服時，佩戴漁夫帽可中和整體造型，使造型不會太過傾於女性向。

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