Home office應該擺脫胸圍 解放雙乳？一個月沒戴bra 胸部會下垂？

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自新型肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發後，不少企業為免人群聚集交叉感染，紛紛實行在家工作政策。此舉對於不少打工仔而言，當然是好消息一宗，不但可以節省交通時間、節省口罩，又可以擺脫上司監視、享受「冇皇管」的自由時間。而對於女生而言，好處當然不止於此，還可以節省化妝品，更為重要的是可以擺脫每天穿胸圍的「束縛」。自從在家工作後，幾乎都沒有外出，數數手指，已經差不多一個月沒有戴胸圍了？！長期不戴胸圍，會否導致胸部下垂、變形或外擴？到底應該繼續解放雙乳，抑或戴上胸圍？

佩戴胸圍的利與弊？（按圖放大）

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一直以來，應不應該佩戴胸圍都是備受爭議的話題。女生們從小就被灌輸必須要戴上胸圍的觀念，由於乳房是屬於嬌嫩、敏感的器官，戴胸圍能夠避免乳房受到磨擦、撞擊，從而起到保護作用。而從外觀角度而言，佩戴胸圍可以調整胸型，改善乳峰的高度及位置，令乳房看上去更豐滿、堅挺。而且，不少人相信戴胸圍能夠對抗地心引力，延緩胸部下垂、外擴、鬆弛等問題。

佩戴胸圍可以調整胸型，改善乳峰的高度及位置，令乳房看上去更豐滿、堅挺。（Instagram： @aijoanna2010）

相反，有的人則認為，不戴胸圍並不是直接導致乳房下垂鬆弛的主因，更有人主張戴胸圍反而會對健康方面構成威脅，事關戴上胸圍後，乳房的重量會經由肩帶轉移至肩膀承擔，長遠來說可能會引致頭痛、肩頸痛等毛病，而胸圍裡面的鋼圈亦有可能會擠壓到胸部的淋巴系統，增加罹患乳腺癌的機率。

無論是從審美的角度，或者是健康的角度來看，戴不戴胸圍這爭論，長久以來都存在著兩派截然不同的聲音。

把胸圍脫掉脫掉，享受無拘無束的舒適感。

不過，有一點想必不少姊妹都會同意，那就是每天回家後，逼不及待就要把胸圍立即脫掉，享受無拘無束的舒適感。有時候，長時間戴著胸圍，不僅會覺得壓迫、局促、難以呼吸，甚至會有刺激性紅腫痕癢的感覺，當脫下胸圍後，偶爾肩膀上還會留下一條紅紅的肩帶印。

打從在家工作後，不少姊妹都沉浸於每天不用戴胸圍，讓胸部自由呼吸的時間裡。然而，有的姊妹卻不禁擔心起來，長期不戴胸圍會否導致胸部下垂、變形、外擴？其實，戴不戴胸圍是個人自由，有的人為了健康或舒適，選擇捨棄胸圍；有的人為了體態美或個人喜好，選擇穿上胸圍。然而，大家最關注的核心問題均在於——舒適度，不論是選擇了戴，或者不戴胸圍的女生，同樣都追求舒適、自在、放鬆的感覺。

因此，近年來，「無鋼圈內衣」逐漸成為大趨勢！雖然，鋼圈內衣具有承托力，但穿久了容易會有刺痛、壓迫感，而且內衣裡的鋼圈容易會變形、走樣、生鏽。因此，不少女生選擇投向無痕、無鋼圈內衣的懷抱。在家工作的姊妹們，不妨嘗試佩戴一些具支撐力、舒適、貼身、透氣的無鋼圈內衣吧！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/06)

(以上圖片來源：ZALORA)