蔬果無包裝含菌量超馬桶24倍! 專家建議買餸切做8件事 防隱形感染

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武漢肺炎爆發至今快兩個月時間，雖然近日內地的疫情似乎已漸趨緩和，但全球各地的情況卻依然嚴峻。據香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，病毒已在全球大流行，南半球的疫情於夏天時或會稍為好轉，相反，北半球於此時進入冬季，疫情將會變得較為嚴重。而隨後一旦南半球進入冬季，疫症會再次經由夏季的北半球輸入，相信在短期內也難以結束。疫情一日未平息，一日也不能掉以輕心，當防疫變成恆常，在日常生活中，我們又有什麼是可以多加留意，防止病毒在不留神之際找上身？

自武漢肺炎爆發以來，取消聚會飯局固然是無可厚非，不過日常生活中卻有一些活動是難以避免，就如外出買菜及購買生活必需品。早前德國有研究指出，MERS 及 HCOV 等冠狀病毒，均能附著在不同物體的表面，存活時間由小至 2 小時，至長至 9 天不等。不少人也因此擔心，假如病毒能附於任何物體之上，那蔬果及肉類是否也有被污染的危機？

河南科技大學第二附屬醫院感染科主任孫和才曾指出，若病毒通過飛沫傳播到蔬果、肉類的表面，在理論上是能存活一定時間。而近日東森新聞亦再次實證，蔬果不但能黏附病毒，當中的含菌量更是非常驚人。

據東森新聞指，輔英保健營養所教授李政達近日為超市的無包裝蔬果進行檢測，發現裸賣的蔬果含菌量竟然超越馬桶！

圖片來源@東森新聞

是次的測試向三種蔬果採樣檢測，其中只有芭樂，即番石榴的含菌量在標準值以內。無包裝的蔬菜菌量更是超越馬桶24倍。結果之所以如此驚人，並非因為蔬果不清潔，而是在無包裝之下經過人人接觸和揀選，讓細菌病毒黏附表面。曾經就有日本節目指出，人的雙手在無清潔的狀態下，菌量可比廁板高出約十倍。

日本節目實測，無清潔的隻手比清潔過後的雙手含量菌高10倍！

雖然透過接觸蔬果的感染機率還是甚低，不過目前內地和香港已有六個商場或超市員工感染新冠肺炎的案例，因此購物時絕對不能掉以輕心。若然在疫情期間要外出購物時，我們有什麼應該注意？以下附專家建議及編輯整理8大重點！

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至於從超市街市買回來的無包裝的蔬果、肉類，又應該如何處理？

除此之外，網購餸菜也是一個值得考慮的做法，因為商品一般會經過紙箱包裝，再直接從商家發貨，減少了運送到超市、上架、供顧客挑選等的中間環節，接觸點越少，污染也越小。

現時本港也有不少網上超市，除了可購買生鮮食物，部分商店還主打餸菜包，食材及調味均已預備妥當，送貨上門，購買後只需洗淨食材，開火下廚即可食用。

🔻香港網上超市及一覽🔻

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非常時期，如果還是不放心，必要時也可使用蔬果專用的清潔劑清潔蔬果表皮。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/10)

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