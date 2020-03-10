護墊黐口罩吸濕吸口水臭味 女網民實測大讚: WORK㗎!有清新草青味

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新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇坦言表示疫情難以終結，預計市民今年年底前仍要繼續天天戴口罩。長時間戴口罩相信不少人都會覺得「好焗」，又臭，有網民竟然建議於口罩內貼上護墊，親身試過後更大讚有效，吸濕吸臭味：「真係WORK㗎！」

這位女網民在Facebook群組「口罩分享區」中分享，自己已經測試過「護墊黐口罩大法」，用足全日力證這個方法真的有用，可以吸口水臭味，而且可以吸走濕氣，令口罩不會太焗促，不怕戴口罩導致生暗瘡！

Facebook群組「口罩分享區」 截圖

此Post一出旋即引來大批網民討論，網民紛紛留言表示「呢個心理關口唔容易......」部份男網民則表示「真係唔敢試......」。女樓主則呼籲各位：「畀啲爭扎，試吓啦！」

全日戴口罩難免感覺焗促，而且很多人為了慳錢也不捨得替換口罩，一個口罩戴足一整天。但口罩內濕氣重，難免產生「一陣口水臭味」，試試「護墊黐口罩大法」也可！

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亦有網民表示，黐多一層護墊在口罩，換言之即令每個口罩成本上升，倒不如買個規格及品質較好的口罩？

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