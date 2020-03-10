口罩真假難分？除水火測試外 專家教用一張廢紙快速測試口罩優劣

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，隨著不少企業陸續宣佈復工，市民對口罩的需求不退反增。儘管，現時口罩貨源較疫情爆發初期時，已有顯著改善，不少藥房均有口罩出售，「一罩難求」的苦況得以緩解。但藥房、網絡上的口罩質量參差，雜牌口罩充斥市場，甚至連來歷不明的散裝無牌口罩亦已屢見不鮮。

成功搶購到口罩固然高興，但若買到疑似假貨或劣質口罩，又該如何是好呢？網上就流傳着以下方法，辨別口罩真假，測試過程非常簡單。到底家裡的口罩屬於合格的外科口罩嗎？立即來測試看看吧！

口罩是預防病毒的第一屏障。想要為健康把關，在選購口罩前需要先暸解其規格，看清楚是否通過美國材料和試驗協會（ASTM International）的標準測試，避免購買到劣質口罩。但假若，打開包裝盒後，發現不慎地買到疑似劣質口罩，不妨可以嘗試以下三種簡單方法，測試口罩的優劣。

開始前，先暸解標準外科口罩的三層結構及功能：

（圖片來源：衛生防護中心）

方法一：水

口罩外層的主要功能是防止液體飛濺，因此，合格的口罩外層是具有阻水作用。

首先，把口罩外層按下去，呈小碗形狀，然後倒入一點水，只要水珠沒有滲入內層，那就屬於合格的外科口罩了。

方法二：火

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口罩的中間過濾隔層相當關鍵，主要用於阻隔、過濾病菌。

首先，把口罩剪開，取出中層，然後用火一下燒中層。由於外科口罩的中層是經過靜電處理，類似紗布材質，因此遇火時只熔不燒。相反，若果是劣質口罩，中間隔層遇火即燃。

方法三：紙屑

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早前，內地就有專家分享了另一種測試方法，能夠在不破壞口罩結構的前提下，鑑別口罩靜電吸附效果。合格的外科口罩是具有靜電吸附效果，所以能夠吸附大量紙屑，反之就是不合格的口罩。

測試過程也非常簡單，只要剪碎一堆小紙屑並放置於桌面上，然後將口罩放在紙屑表面，觀察口罩能否成功吸附起紙屑。

以上三種方法，其實只能起到初步的鑑別作用。專業的口罩優劣鑑別，還是需要在專業的機構下和利用專業的設備去檢測。市面假貨泛濫，不想以高價購入黑心口罩，除了要先認清口罩的規格，購買口罩時，亦應該盡量選擇可靠、有信譽的商戶或網店。

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