騙徒新手法？網上收購口罩空盒 疑用吉盒配劣質口罩 冒充正貨翻售

網購攻略 網購攻略

自新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，人人戴上口罩自保。儘管，最近坊間口罩貨源供應陸續回穩，不少藥房或網上買賣平台均有口罩出售，「一罩難求」的苦況亦漸漸緩解，但市面上仍充斥大量雜牌、劣質口罩。

不少藥房出售來歷不明的無牌散裝口罩。

為有效對抗疫情，保護自己，避免「中伏」，不少市民開始研究起口罩的規格，就連一些專業字眼，例如BFE、PFE、VFE等字眼背後的定義都了如指掌。而且，購買口罩前亦會先謹慎觀察其包裝盒的標籤，了解其規格是否合乎標準；對於未達標準、未有有標明規格的口罩都選擇避而遠之。

然而，近來就有位網友發現，有人於Facebook上徵求大量不同品牌的口罩空紙盒，並要求口罩空盒必須是完好無缺、乾淨。此帖一出，立即引起一眾網民猜測其目的，大部份網民認為此舉實在太匪夷所思，亦懷疑對方是打算利用收購得來的口罩空盒，換上平價或衛生未達標的劣質口罩，冒充正貨，然後重新出售，從中獲利。

有網友發現，有人於Facebook上徵求大量不同品牌的口罩空紙盒，並要求口罩空盒必須是完好無缺、乾淨。(Facebook群組@口罩騙徒舉報區)

網民紛紛留言鬧爆「勁賤」、「做埋咁嘅野仲可以咁公開」、「收盒來呃人」，甚至有網民指「又收盒」、「又係佢」，可想言之，是次徵求事件已經非第一回。雖然，回收口罩空盒背後的目的無從查證，但不排除對方的確是別有圖謀。因此，有網民建議大家丟掉口罩盒時，記得要先剪爛消毁，或者在盒上寫上「已用」等字眼，以防不法之徒有機可乘，同時，又有網民呼籲大家切勿與對方進行交易，切勿助長歪風。

隨著大量市民轉移目標於網絡上搜購口罩，Facebook marketplace、Carousell等網上買賣平台亦成為持口罩人士、商家放售口罩的熱門平台。對於市民而言，多一個渠道購買口罩固之然是好事，但卻有不少騙徒藉著疫情，利用網絡行騙謀利，貨不對辦、劣質口罩，甚至是「走數」等情況也頻頻發生。

網購口罩始終有風險，貨品質量參差，網上賣家良莠不齊，加上騙徒的行騙手法又層出不窮，若果想要網購口罩，交易前不妨先看看以下五大貼士，提高個人警覺，以防墜入網購圈套。

網購時記得要謹慎小心，盡量選擇可靠又有信譽的商家、賣家。而與陌生人交易時，盡量選擇「一手交錢，一手交貨」，但切勿因面交就掉以輕心，貨物到手後記得先打開檢查清楚後，才付款予對方。

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