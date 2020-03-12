抗疫時期 帶飯自保？公用微波爐=細菌繁殖場？立即睇清帶飯陷阱！

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新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發近三個月，不少打工仔在家「隱居」了好一段日子。然而，最近各大小公司都相繼取消在家工作的安排，上下班的人潮亦明顯增多。打工仔終於回歸辦公室，但疫情一日未止，依舊難以撫平憂慮不安的情緒。由出門上班到下班回家，每一段路途都存在風險，就連以往每天最珍惜的午餐自由時間，都變得謹慎小心，甚至不少打工仔都選擇放棄外出進膳，寧靜獨自午餐，又加入「帶飯一族」，但原來自備飯盒都有潛藏危機？應該如何做好全方位防疫措施，保護自己，以免「中招」呢？

復工後，不少打工仔都不禁擔心起「午飯」的問題，以往午飯時間都會與同事一同外出午膳，但自疫情爆發後，外出進膳成為了高危活動，餐廳亦成為了高危地點。事關香港寸金尺土，普遍餐廳環境擠逼，餐桌與餐桌之間亦靠得很近，假若突然遇上陌生人「搭檯」的情況，難免不會感到顧慮。因此，不少打工仔紛紛加入「帶飯一族」，內地就有網民於網上分享自己每日的自製便當，健康營養又吸引，看圖已經垂涎三尺，準備帶飯的打工仔不妨參考一下，按下圖放大看清！

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原本以為自備飯盒可以吃得更安心又健康。不過，原來帶飯也存在潛藏風險？

大家公司裡的公用微波爐都有人頻繁地進行清潔嗎？驟眼看似乾淨的微波爐，打開仔細觀察後，竟然發現裡面都是食物殘渣及汁液飛濺的污漬，甚至還有陣陣異味？微波爐的而且確為大家帶來便利，但若果忽略了微波爐的清潔，分分鐘會成為病毒、細菌、微生物的溫床。

公司裡的微波爐為公用物品，每日使用人數多，微波爐上的按鍵及門柄都是病毒細菌的藏身之所，可能存在接觸傳播的風險。早前，德國有研究發現，冠狀病毒於物體表面最長可以存活高達九天。而英國又有Hassle.com清潔公司在進行樣本測試後發現，辦公室微波爐的按鍵及門柄依附大量致病細菌，含菌量更遠超廁所板。

若果忽略了微波爐的清潔，分分鐘會成為病毒、細菌、微生物的溫床。(VCG)

所以，若果沒有頻繁地消毒清潔微波爐，不僅潛藏接觸感染風險，還有其它隱形細菌，威脅健康。若果想徹底要避免惹病上身，最理想的做法固然是戴上一次性手套，或者利用紙巾隔著，以免雙手直接接觸。若用手觸碰後，亦應該先徹底清潔好雙手後才進食。

除了微波爐上的按鍵及門柄外，其實微波爐內裡也是細菌及微生物的培植爐，皆因公司微波爐未必有人經常清潔，而食物在加熱的過程中會在微波爐內四處飛濺，假若沒有清理它，細菌會在爐內滋生，不斷堆積成長，同樣對人體健康構成潛在威脅。

微波爐要定期徹底清潔，同時，翻熱食物時，中心溫度更要超過75℃才能有效殺死細菌。因此，加熱時間不能太短，但若果增長翻熱時間，容易蒸發水分，影響食物口感，頓時連食慾都大減。

其實，想要吃得安心又吃得開心，打工仔不妨嘗試使用具有加熱功能的電熱飯盒，就能達致兩全其美了。

市面上電熱飯盒的選擇極多，雖然平價的選擇亦不少，但加熱後的食物最終都要放進口中，不想病從口入，建議盡量選擇有信譽、有品質保証的品牌就更加安心及放心。

德國寶纖營蒸煮盒（香港行貨 免運費） HK$758

德國寶纖營蒸煮盒 HK$758 （圖中照片來源：eBay）

德國寶纖營蒸煮盒性價比高，器皿均使用食品級304不銹鋼製造，傳熱快之餘亦不怕會釋出有害物質。而且，一個飯盒具備六大功能模式，分別為蒸煮、加熱、燉湯、煲弼、甜品、保溫。

飯盒內部間隔亦非常實用，內部為雙層四膽設計，內附一個雙連食物容器，以及兩個方形食物容器。無論是想帶兩餸一湯，抑或三餸一飯都同樣可以，以後即使是自備飯盒，都可以吃得比外面餐廳更豐富、營養更均衡！

飯盒配備長達10小時智能預約功能，只需預先設定烹調時間，到時到候即會自動烹調或加熱食物。完成後加熱，更可以保溫長達２- 4小時。

德國寶纖營蒸煮盒功能及設計 （德國寶官網）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/12)

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