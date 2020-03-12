新型肺炎| 炒口罩潮過去 藥房現天價紅外線額溫槍 國產索價$1380!

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新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，早前香港更出現「口罩慌」，市民紛紛上街搶購口罩，惟部份商人則趁機「發國難財」炒賣天價口罩。隨口罩供應逐漸回穩，及香港本土口罩生產線陸續上架，口罩搶購熱潮才得以漸漸緩和。惟炒賣熱潮一波未平一波又起，近日部份藥房轉戰炒賣「紅外線額溫槍」。

疫情肆虐，目前大部份商業大廈甚至食肆也採取即時量體溫政策，規定進出大廈或餐廳的人士必須通過體溫測試才可進入。額溫槍需求頓時急增，在過去兩周需求殷切。有報導指出坊間有藥房一度將一款深圳製的額溫槍炒賣至$1,400，高於「正常市價」接近12倍。

現時網上不少平台如Facebook﹑Carousell等，均有賣家銷售不同牌子的紅外線額溫槍，售價由$300-$780不等。

*網上買賣交易存在一定風險，建議買家自己斟酌風險。

百靈牌免接觸額溫槍 NTF3000的官方售價為£64.99，即約HK$653.5。

為什麼選擇免接觸額溫槍？

利用免接觸額溫槍測溫容易﹑快捷，一般額溫槍可以利用置於眉心的接觸額式，或距離前額的免接觸式來量度體溫。而且免接觸額溫槍可以避免傳統入耳式探熱器帶來的不方便，適合商戶為不同人士量度體溫，減少接觸帶來的細菌傳播。

武漢肺炎疫情持續，雖然早前有報導指出有些武漢肺炎患者或不會出現發燒症狀，但發燒仍是武漢肺炎的可能徵兆之一，因此量體溫絕對是防疫第一關。透過量體溫的簡單篩檢，能降低病毒群聚感染的風險。

編輯搜尋到網上仍有不少價錢合理的紅外線額溫槍售賣，如欲購買可按以下藍色連結。

Exergen 紅外線嬰兒額溫槍¥359

百靈牌 免接觸額溫槍 NTF3000HK$567.28

+ 4 + 3 + 2

多用途紅外線免按觸額溫槍（嬰兒/成人適用）HK$474.96

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/11)

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