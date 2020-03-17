新冠肺炎│多飲水、鹽水漱口能保你命？理智防疫 網絡謠言大破解!

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情當前，就在人心惶惶之際，網上謠言滿天飛，謠言比病毒傳播的速度更快。較早前，網上有人放話指廁紙會停產、大蒜能預防感染、口罩消毒後可重用等等，以上傳言想必大家都略有耳聞。但繼以上種種不實流言後，最近網上又瘋狂流傳另一則有關預防新冠肺炎病毒的「偏方」，即使驟眼看來好像說得言之鑿鑿，但現今網絡世界上的訊息真假混雜，到底「偏方」孰真孰假，立即破解！

早前網上流傳的謠言破解（按圖放大）：

最近網絡瘋傳另一則有關預防新冠肺炎病毒的「偏方」完整版：

近來，不少人於各大社交媒體上瘋狂轉發有關「新冠肺炎病毒在到達肺部之前會在喉嚨中停留四天，這時候如果喝大量水並用溫鹽水或醋漱口，則可以消除病毒，保存人命。」的訊息。眾所周之，喝水對身體好處多多，因此，以上訊息一流出，不少網民不虞有詐，紛紛轉發廣傳，誤以為喝水、鹽水漱口真的能夠消除病毒，甚至是保命自救的唯一出路。

事實上，以上訊息皆是錯誤。早前，台灣事實查核中心陸續破解了不少偏方流言，有專家指出新型冠狀病毒侵犯的是呼吸道，雖然鹽水漱口的確有助於清潔口腔和咽喉，但並沒有辦法清潔呼吸道，目前亦未有證據顯示鹽水有助於消除冠狀病毒。

再者，台灣事實查核中心更指出熱水、環保酵素、洋蔥、茶、尼古丁、濃大蒜水、大蒜等通通均為偏方流言，沒有任何科學根據。因此，不論是喝大量的水，抑或是用鹽水或醋漱口，都不能夠達到預防或消除新型冠狀病毒的效果。

雖然，喝大量的水未能在感染新冠肺炎後「保你一命」，但適量地喝水絕對是百利而無一害。事關人體有60% - 70%是由水構成的，補充足夠的水份才能維持基本健康。無論疫情爆發與否，養成正確的喝水的習慣是人人必不可少的。你每日都有攝取到充夠的水份嗎？立即看看自己有沒有以下缺水症狀：

身體缺水的8大症狀（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

其實，口渴並不是缺水的唯一指標，如果你是愛美或愛健康的人，更應該要培養好喝水的習慣。加上，夏天即將來臨，水分流失得更快，若然未有適當地補充水分，問題可大可小。而中醫普遍認為，飲用溫水較冰水對身體更有益，因此，隨身攜帶保溫瓶就最適合不過，而挑選保溫瓶時可以盡量選擇體積較小、重量較輕、不易摔壞、方便攜帶的款式。

性價比高的保溫瓶推薦：

+ 8 + 7 + 6

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疫情至今尚未完全平息，大眾難免會感到惶恐不安。不過，活在網絡資訊流通的年代，面對種種未知真偽的訊息時，應該要先抱持質疑，理性思考分析，然後求證，切勿道聽塗說，更不應轉傳假訊息，助長歪風。

儘管網上偏方五花八門，但最實際預防感染的方法，始終還是要提升個人衛生意識、良好生活作息、戴口罩、勤洗手、避免出入人潮擁擠的公共場所及不要胡亂觸摸眼、鼻、口等，當有任何發病徵狀應該馬上求醫，而非一昧篤信偏方。

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