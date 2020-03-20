戴口罩口好臭？原因大拆解！楊冪同款小法寶 輕鬆KO口臭+胃氣煩惱

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新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延至全球，口罩依舊是大家日常外出的必需品。儘管口罩貨源逐漸回穩，但口罩得來不易，不少人寧靜「慳住用」，一天只戴一個口罩。長時間戴著口罩，不僅覺得局促，甚至會嗅到自己的口氣，假若突然打了一個噴嚏，口水飛濺到口罩，就要一整天嗅著自己的口水臭味，惡臭難忍。自從戴口罩後，才發現自己原來有口臭問題？應該如何解決呢？

為延長口罩使用時間、去除濕氣、減少異味，不少人會選擇在口罩裡墊上紙巾。早前，Facebook有網民分享了自己利用「護墊黐口罩大法」吸濕除臭，強調效果顯著，又呼籲大家試試。其實，此方法並不是空穴來風，因為護墊本身的設計就是主打透氣、吸濕、去異味。不過，又有多少人能夠闖破這道心理關口呢？

（照片來源：Facebook群組「口罩分享區」）

很多人覺得口臭與自己完全扯不上關係，直至近來長時間戴口罩後，才恍然大悟，原來自己也有口氣的問題。其實，導致口臭的原因有許多種，衛生防護中心指出，口臭主要原因是因為食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。

除此以外，以下的生活方式或情況都會引發口臭危機，點擊下圖看看自己中了多少項：

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其實，在大部份情況下，口臭是可以透過改善口腔衛生去預防，只要養成良好口腔護理習慣，口臭問題自然迎刃而解。立即點擊下圖看看改善口腔衛生、預防口臭的八大辦法：

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儘管，自己已經做足口腔護理，但有時候始終難以抗拒美食的誘惑，尤其是重口味的食物，例如：大蒜、洋蔥、麻辣火鍋、燒肉等等，單是想像已經垂涎三尺。可是，每次吃了味道濃烈的食物，口臭問題立即出現！本以為吃口香糖或漱口就可以輕鬆解決異味，但其實只是非常暫時，短暫地去除了異味。假若，突然打了一個嗝，臭氣又會再次湧出喉嚨，好像陰魂不散般在口腔內徘徊。

無論是誰，吃了重口味的食物後，口腔都會產生異味，就連明星也絕不例外，內地女星楊冪就曾經於節目上分享了一款可以保持口氣清新的小法寶，平時她拍吻戲前都會用上。到底是什麼法寶如此厲害呢？

內地女星楊冪曾經於節目上分享一款可以保持口氣清新的小法寶。《姐姐好餓2》節目截圖

原來，楊冪私藏的法寶是除口氣珠，就連主持人小S都馬上表示自己也有吃。雖然節目上沒有公開品牌，但答案早已被網民揭曉了，原來是——日本小林製藥的Breath Care除口氣珠。

除口氣珠與傳統的口香糖截然不同，不用咬，不用不停咀嚼，只需伴隨飲品服用。主要原理是針對胃氣，服用後會在胃中溶化，擊退胃部的口氣根源，改善腸胃異味，配合天然植物清涼成分，再釋放出陣陣薄荷清香到口腔，之後即使打嗝都是香香的，就連大蒜、煙酒的味道都能夠壓得住。

明星同款 日本小林製藥Breath Care除口氣珠¥19.8起

除了日本小林製藥以外，市面上亦不乏其它品牌選擇。

kracie 香體糖¥29起

泰國JINTAN NUDE爆珠口氣清新丸¥ 19.8

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口臭問題不容忽視，不論是開會議前、面試前、約會心儀對象前、接吻前，保持口腔清新怡人，不單可以令對方留下一個更好的印象，而且再也不用因為口氣問題，每次與人交談前都欲言又止，變得更加從容有自信。

如果，一直保持良好的口腔護理習慣，但口臭問題依然不散，最好還是找醫生診治，科學求醫。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/20)

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