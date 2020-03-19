潮濕天氣衣服難乾又易噏？教你室內晾衫快速乾衣+去霉除臭小技巧

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不知不覺踏入三月，香港的「回南天」又即將殺到。據天文台的九天天氣預報指出，未來一星期的的平均濕度將徘徊於75-100%之間。在極度潮濕的天氣下，最讓人困擾的莫過於是晾衣問題。若然把衣物晾出窗外，一旦遇上春天的毛毛細雨，衣物便會乾完又濕。即使轉為在室內晾衣，不但衣物難以晾乾，乾不透的衣服更會出現又悶又臭「噏味」，實在令人相當困擾。到底在這種潮濕天氣下，應該如何加快衣物晾乾，並去除令人尷尬的「噏味」？

假如衣服出現「噏味」，相信不少人也會選擇翻洗衣服，並增加洗衣粉和柔順劑的分量，但即使重新清洗，往往也是事與願違，衣服不但會變得更為悶臭，就連洗衣機也會一併受到影響。

其實「噏味」之所以出現，主要原因是由於衣物充滿濕氣，未洗淨的細菌、油脂、汗水便會在半濕的衣物上不斷繁殖及分解，造成難聞氣味。因此，翻洗衣服或噴灑「衣物香水」都並非杜絕「噏味」的可行做法，最實際的做法還是要加快衣物晾乾的速度，阻止霉菌不斷滋生。不過，在環境的局限下，要怎樣做才可使衣物乾得更快？

不妨參考以下由編輯整理，結合民間智慧及家事達人高橋ゆき分享的室內快速乾衣法吧！

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以上的晾衫大法不但能單獨使用，結合使用相信能攸乾衣速度再加快不少。而只要衣服乾透，霉味問題也就不復存在。不過，假如衣服已經出現了霉味，又應如何處理呢？

🔻衣物去霉除臭小技巧🔻

編輯是次還整理了一系列吸濕用品，除了市面上現成出售的防潮盒外，其實還有不少天然又經濟的吸濕方法，材料在一般家庭中也可找到，在晾衫時不妨把抽濕小物放於衣物附近，加快乾衣速度。

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不過無論如何，想有效抽濕，最理想的做法還是使用抽濕機，令室內空間保持乾爽，衣物自然能乾得更快。以下整理了三款擁有乾衣功能的抽濕機的資料，如近日有意選購的朋友不妨參考一下，亦可按藍色連結進入頁面購買。

德國寶 DHM-717 抽濕機HK$1,379

德國寶的DHM-717抽濕機屬於抽濕量特大的型號，一機可抽最多30 公升水，配合3.8公升特大水箱，能徹底抽除濕氣之餘又無需頻繁倒水。同時具有空氣過濾及24小時持續乾衣功能，一鍵即可24小時運作，方便易用。

De'Longhi DEX16F 抽濕機HK$1,989

De'Longhi DEX16F 抽濕機，抽濕量約16公升/日。同樣具抽濕、空氣過濾及乾衣功能，但其濾網較其他幾款抽濕機優勝，使用Bio-Silver空氣過濾網再配合抗敏過濾網，而且可接駁隨機連續排水口配件，可長時間自動運作。

東芝壓縮式抽濕機 RAD-S160H WH$1693

東芝RAD-S160H WH抽濕量約15.5公升/日，具有抽濕、空氣過濾及乾衣功能，同時備有連續排水及濕度調節。

三菱 MJ-E82GH-H 抽濕機$2999

三菱 MJ-E82GH-H 抽濕量約14公升/日，具有簡易抽濕、空氣過濾、乾衣、低溫運轉、霉菌防護、設定濕度共七種運作模式。

🔻四款抽濕機整合一覽🔻

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

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