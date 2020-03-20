生酮飲食、斷糖、輕斷食 邊樣最有效?范冰冰斷糖減肥 25日瘦10磅!

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斷糖減肥法﹑ 生酮飲食﹑斷食等減肥方法相信大家也有聽聞過，這些方法可以說是現時最流行的減肥大法。但是由於每個人的體質不一樣，因此並不是每個減肥方法都適合用在所有人身上，而且亦不一定能達致相同的減肥效果。今天就分別講解一下斷糖飲食﹑ 生酮飲食﹑斷食，三種減肥大法吧！

「減肥」絕對不是一朝一夕能達到理想的易事，選擇合適自己的飲食方法絕對是減肥成敗的關鍵之處，因此編輯整合了三種現時流行的減肥飲食方法，列出了各項的利弊，讓大家可以參考一下選擇最適合自己的減肥方案。

👇按圖放大了解各項減肥飲食大法剖析👇

1. 【斷糖飲食】

主要透過避免糖分的攝取，以及善用蛋與豆腐取代的概念，進行飲食控制，謝絕一切糖分。由於身體攝取不足糖分，身體便會尋求其他能量來取代血糖中的糖分，例如燃燒體內儲存的脂肪，以獲取足夠能量，從而達致瘦身效果。

早前有研究顯示糖分會加速皮膚衰老，由於膠原蛋白與糖分結合後會被「糖化」，「糖化」後的膠原蛋白不但會失去彈性，也會逐漸失去張力，因此攝取過多糖份對肌膚的影響最為嚴重。所以很多人主張斷糖飲食，瘦身之餘亦能減緩皮膚老化。

由於充足的血糖可以促進多巴胺的分泌，因此進行斷糖飲食的人士大腦減少分泌多巴胺，所以或會生產低落感。

2. 【生酮飲食】

生酮飲食的宗旨就是將膳食中攝取的碳水化合物只佔百分之五，脂肪佔百分之七十五，其餘為蛋白質。這樣讓身體進入酮症的狀態，逼迫身體轉換消耗脂肪的模式，達致瘦身效果。

生酮飲食極端的飲食方式，並不是人人適合，進行之前應參考醫生建議。專以大眾科學為題材的 YouTuber 理科太太 也曾分享詳細講述生酮飲食的有關知識。

3. 【輕斷食】

一星期之內選擇2天吃少於500卡的極低熱量飲食，其他5天則維持正常飲食。所謂「斷食」並非完全不吃，而是攝取極少熱量，由於吃進去的總熱量減少，加上實行斷食的時候，身體處於飢餓狀態，身體會分解體脂肪來產生能量，因此能達到瘦身效果。

輕斷食的減肥方法需要有很強的自律性維持，由於一週只選擇兩天進行斷食，因此需要較強的自律性。而且較難適應斷食過程，較容易因肌餓感而放棄。

好了講解了三個不同的飲食減肥法，你認同哪種比較適合自己呢？而范冰冰早前則曾在直播時跟粉絲分享了自己的減肥大法，原來是靠斷糖在25日減掉9斤！

雖然范冰冰擁有一副人人都想「整成范冰冰分身」的天使臉孔，但其實她也有減肥的煩惱。她在直播中坦白自己在25日已經斷糖減肥大法減去9斤，當下目前的體重106斤，距離還要多減6斤才能達到她目標的100斤體重。

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身高168cm的范冰冰高峰時達115斤（若56公斤），瘦下來後整個人沒有了原本「微胖」的感覺，簡直進入了仙女飄飄的境界。

愈來愈多人主張斷糖飲食，但米飯可是亞洲人的主要食糧！要斷糖但是喜歡吃米飯的人怎麼辦？因此不少廠商特地為這些「又想減肥又想吃飯的人」創造了「脫糖電飯煲」，為大家帶來了神賜般恩物。

脫糖電飯煲的原理是將飯煮到半熟的時候讓水位下降，然後讓蒸格把米湯瀝掉，從而帶走部份糖份。想吃得更健康的話，可以選擇糙米，因為糙米比白米擁有高出6倍的食物纖維，可以幫助預防便秘。

👇以下有兩款脫糖電飯煲推介👇

美的脫糖電飯煲4L¥799

+ 3 + 2

真米家用脫糖電飯煲3L¥399起

+ 6 + 5 + 4

當然最理想的減肥方法需要配合適量運動，而且控制飲食之餘也不能過度極端，以免適得其反。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/20)

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