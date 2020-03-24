Instagram女裝網店大踢爆│淘寶貨泛濫？冒充韓國貨？售價飆近六倍

網購攻略 網購攻略

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，抗疫期間，儘管已避免不必要的外出，惟內心想購物的欲望卻難以熄滅。近年來，網購平台大行其道，即使足不出戶都能夠享受到購物的滋味，而網購女裝亦成為愛美女生的日常生活一部份。隨著社交媒體的盛行，不少女生選擇到Instagram（IG） 或 Facebook（FB）本土網店購買女裝，當中又有不少網店會標榜「韓國代購」、「100% Made in Korea」、「韓國連線」等等，成功吸納一群忠實客戶。然而，若果所謂的韓國女裝，其實只是淘寶貨品，又值不值得買呢？

韓風熾熱，標榜售賣韓國女裝的網店都特別吃香。但早前，親子王國討論區就有網民發帖，表示對某間主打韓國女裝的IG網店極度失望，事關帖主在收到貨品後，發現衣服質量惡劣，不僅驟眼看上去感覺劣質，而且還有嚴重甩色問題，最後更意外發現該店售賣的某件女裝在淘寶只需人民幣60多元。該帖下，又有網民留言指網店「好多都係拎淘寶貨扮韓貨」，又有網民建議「去淘寶search你就一清二楚」。

網民發帖表示對某間主打韓國女裝的IG網店極度失望。（親子王國截圖）

IG及FB網店上真的充斥著淘寶貨嗎？到淘寶上搜尋一下真的就能一清二楚嗎？於是，編輯找來過十間擁有過幾千，甚至過萬追蹤人數的人氣女裝網店，然後隨機挑選產品，再利用淘寶的「拍立淘」功能，以圖片搜索相似貨品，一探究竟。

網店售價 VS 淘寶售價（按圖放大）：

結果發現，有不少網店發佈的產品圖竟與淘寶上的產品圖完全相同，雖然，該類網店並無標明是由韓國入貨，但同樣亦無標明貨源，而普遍的售價均比淘寶高出一至二倍。

網店售價 VS 淘寶同款售價（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

另外，有的網店是由店家親自拍攝產品圖，但在淘寶上依舊能找到相似度超過99%，如出一轍的同款產品，當中有的同款產品價格就飆升了差不多六倍。

網店轉售淘寶貨此舉，向來存在兩派截然不同的意見，有人理解有人唾罵。眾所周之，淘寶女裝選擇琳琅滿目，價格低廉，但不少人礙於工作繁忙，尢其是上班一族，未必有時間親自上淘寶慢慢篩選，又或者是未學會使用淘寶者，就會貪圖方便快捷，選擇到IG或FB購物。而且，打理網店也要花大量時間、心血，通通都是一種成本，只要價錢並不是貴得離譜，產品真正的來源就不關緊要。

相反，亦有人堅持IG/FB網店「食水極深」，「低買高賣」萬萬不可取，用淘寶貨冒充韓國高價貨涉嫌商業欺騙成份，即使價格合理也好，單凡欺騙消費者的信任就不應妥協，因為欺詐不應以貨品價格高低去衡量。

編輯只是隨機地選了幾件產品，就已經輕易在淘寶上找到大量同款貨源，到底只是單純碰巧，還是普遍IG/FB網店都是靠翻售低價淘寶貨來謀取暴利呢？其實，儘管網店與淘寶貨品款式、設計100%雷同，但製作地及廠商也未必相同，貨品實際拿到手後，質量也可能有差異，而且作為一個消費者，亦難以追查IG/FB網店貨品背後的真實來源。

普遍本土女裝網店貨品均價不算便宜，若果要買100% Made in Korea的女裝，價格就更加誇張，對於學生或剛踏入職場的小資女，實在是一筆高昂的支出。若果想要節省金錢添置新裝，轉戰淘寶也是另一種辦法。編輯精挑細選了以下三間不同風格的淘寶女裝店鋪，全部價值划算、款式時尚、選擇多、好評率高，同時又收獲了不少粉絲的優質淘寶老店。淘寶新手們，不妨參考一下，按下面藍色連結可立即前往店鋪頁面！

點擊下圖放大看推薦女裝款式及價格！

店鋪一：HEYGIRL黑哥

主打韓風，衣服款式不會過於前衛、花俏，適合日常上班上課。店家亦擅長利用基本款的服裝，搭配出隨性休閒的時尚感。除休閒款式外，也有較為成熟溫柔的選擇，例如小碎花裙、緞面長裙等等。

+ 7 + 6 + 5

店鋪二：CHIC VEN

簡約黑白灰色風格為主，簡約而不簡單，整體看上去乾淨俐落，但設計都藏於細節裡。而且款式都是耐看經典款，不易過時，非常百搭。

+ 6 + 5 + 4

店鋪三：LGGSTYLE

風格與以上兩間店鋪截然不同，價錢也明顯更便宜。主打韓系、性感、運動風，大部份衣服款式較為清涼，例如露背、露肩、露腰，適合喜歡小露性感的女生。

+ 8 + 7 + 6

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/24)

（圖片來源：Instagram、淘寶）

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