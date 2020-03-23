跟BLACKPINK穿同款女裝 穿出女神風 教你平價網購BLACKPINK同款！

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韓國女團BLACKPINK人氣襲捲全球，由2016年成團至今，短短幾年間已經火速竄紅。每每推出專輯、單曲，短時間內已經攻陷各個音樂排行榜，躍升為冠軍。BLACKPINK不僅實力強、顔值高、身材好，就連私底下的穿衣風格都非常時尚多變，不論是小清新風、性感風、休閑風、帥氣風通通都駕馭得遊刃有餘，私底下百變的穿搭更成為一眾粉絲們取經的範本，以及各大時尚品牌的廣告寵兒。趁夏天即將來臨，一起來跟BLACKPINK偷偷師，編輯於淘寶上搜羅了一系列超級平價的相似款服裝，小資女、學生們都可以無負擔地瘋狂買起來，為夏天添置新衣！

LOOK 1：法式風格

BLACKPINK成員私下都鍾愛法式風格穿搭，但比起優雅、知性的法式風格，帶點休閒、小清新感的法式造型反而更常出現於她們私下的穿搭中。

來自泰國的成員Lisa，有著精緻的五官，身高167公分，好身材簡直是羨煞旁人，彷如真人版的洋娃娃，又被網民喻為「人間芭比」。Lisa作為團內的跳舞擔當，經常在舞台上以軍裝長褲的霸氣帥氣造型登場，但其實Lisa除了帥氣的一面以外，私下也有少女感十足的一面。

Lisa不僅超會穿搭，而且她也懂得如何展現自己的身材優勢。這件黑白色格紋、公主袖、方領的上衣復古得來又少女，有種「又酷又甜」的感覺。重點落於超短版的設計，強調出她纖細的「螞蟻腰」，令人眼前為之一亮，眼神離不開那毫無贅肉的蠻腰。若果對自己身形沒那麼自信的姊妹，也可以學學Lisa披上一件西裝外套。over-sized的西裝外套相當流行，可以幫忙遮掩一下吃飽後的小腹。而且，比傳統的西裝外套更霸氣率性，又多了一份性感的味道，不會過份正式及拘謹。

+ 3 + 2

黑白格高腰上衣¥69

復古蕾絲公主袖上衣¥69

LOOK 2：休閒風格

「Cropped Top ＋ 高腰褲」可以提高腰線，這個穿搭法則女孩們必須要學起來！基本款的T-shirt想必大家衣櫃裡也有一件，假若家裡沒有短版T-shirt，也可以隨手拿起一件素色Tee或字母Tee，把衣服塞進褲頭內，立即秒變長腿小姐姐！

+ 2

BLACKPINK成員Rosé是韓裔澳籍，擁有天籟之音，實力相當堅強，是團內的主唱擔當。除了過人的實力以外，Rosé身高168公分，有一雙修長曼妙的纖纖長腿，以及十人九慕的19吋小蠻腰。Rosé在舞台上常以鮮艷華麗的洋裝出場，加上一頭側分大波浪的金色長髮，嫵媚又有氣質。而Rosé私下的穿衣風格與舞台上恰恰相反，她更偏愛穿休閒隨性風。

比起全白的T-shirt，紫色素色T-shirt更甜美，更有春夏氣息，搭配牛仔褲、寬褲，看上去十分乾淨俐落，簡單卻又吸睛。「Cropped Top ＋ 高腰褲」能夠瞬間拉長身形比例，視覺上抽高至少5公分。而且，下身搭配的闊腳褲可以完美修飾腿型，巧妙地把雙腿上的肌肉都通通遮蓋，顯高又顯瘦，是最利害的「遮肉」單品！

美式復古印花緊身短款T-shirt¥49

復古高腰闊腿牛仔褲¥139

LOOK 3：清純風格

BLACKPINK成員Jisoo是韓國土生土長的女星，樣子甜美，五官清秀，擁有鄰家女孩氣質，超符合「初戀」的形象，一直被視團內的顏值擔當。Jisoo私下的妝容主要走裸妝、自然路線，就連穿搭都同樣清純無害，給人一種心動的感覺。

一般雪紡材質、碎花連衣裙給人感覺沉悶又老氣，但Jisoo選擇了一身鮮豔黃色的碎花連衣裙。這件連衣裙絕不簡單，不容小覷，它不僅超突顯Jisoo皎潔白玉的膚色，而且為她鄰家女孩的氣質，增添了一份小清新氣息。Jisoo亦利用了草帽為整體造型點綴，散發著一種度假感覺。假若在再加強眼妝部份，例如加深眼線及化上深邃的眼影，又會是另一種味道，變得格外有女人味。

法式復古碎花連衣裙¥99

LOOK 4：隨性風格

有「人間香奈兒」之稱的Jennie成為韓國炙手可熱的青春偶像之一，亦是各大時尚品牌的廣告寵兒，事關Jennie私下的造型千變萬化，擁有像貓一樣的眼妝和野性的氣質，任何風格的服飾都能發渾得淋灕盡致，絕對無駕馭不了的風格。

+ 2

Jennie私下的穿搭看似簡單，但其實時尚就藏在細節裡。若果向來有關注Jennie的粉絲們，必定知道她最常穿的單品就是超短版上衣，比一般短版上衣更短，露出肋骨下緣最瘦的部分，視覺上縮短上半身比例，再搭配中高腰褲，大長腿馬上跑出來。

儘管，一般女生未必有勇氣穿超短版的上衣走上街頭，但「上窄下寬」及「上短下長」的穿搭法則非常值得我們參考。「上窄下寬」是指上身緊身Tee、素色cardigan，下身配搭寬褲、直筒褲；「上短下長」是上身短版上衣，下身高腰拖地長褲，這種穿搭法則能平衡上下身比例，視覺上比較協調。即使是一般女生都能夠駕馭，毫無壓力，若果想要更吸晴，下身可以選擇直紋或格紋寬褲，令造型更出彩！

短款鏤空V領針織上衣¥79

格子高腰休閒褲¥ 69

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/23)

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