想着情侶裝但又怕尷尬? 日韓情侶示範情侶裝放閃技巧+3間店舖推薦

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以情侶裝示人，對女生來說無疑是一種情趣，但奈何男生一聽見情侶裝，不消一秒經已「耍手擰頭」，覺得老套之餘，亦怕被旁人投以奇怪目光。女生們，若想說服另一半跟你以情侶裝放閃示人，不妨參考一下以下幾對日韓情侶的示範，只要掌握情侶裝配搭的四大技巧，便能把情侶裝穿得高招，搶眼不礙眼之餘，亦可宣示主權，到時另一半想say no也難！

說到情侶裝，不少人也定當想到一式一樣的衣服，不過穿得像孖公仔一樣走在街上，看似高調地曬恩愛，實則非常尷尬，想必也定會惹來不少路人白眼。雖然如此，近年不少日韓情侶在情侶穿搭方面卻玩得出色又高招，更演變出多種情侶穿搭法，不需像孖公仔一模一樣，各自也能擁有各自的風格，然而走在一起，別人仍然知道二人是一對，低調又不失甜蜜感。

韓國情侶擅長以色調襯出情侶裝，是不少女生羨慕的Fashion Couple！以下這幾對韓國小情侶，不旦以絕佳的品味展現出甜蜜的情侶默契，就連拍照姿勢也十分值得情侶們模仿！

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韓國以外，日本的情侶裝也不甘示弱。這對結婚快40年的日本銀髮夫妻，不旦在穿搭上甚有品味，更經常以情侶裝出門示人，幸福得閃瞎旁人雙眼！

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以上的情侶裝雖然看似簡單，但實踐起來還是需要一點技巧！要怎樣放閃才能看起來甜蜜而不老套？立刻來看看以下四個穿搭法則吧！

#1 同款不同色

(Instagram@hw.cp_)

同款不同色的配搭可說是Level 1 情侶穿搭法。如果不想像孖公仔一式一樣，最簡單的做法就是挑選兩個不同色系的衣服。再進階一點的方法，就是選擇同樣主題，但不同款式及顏色的衣服，例如同樣以塗鴉為主題的T Shirt，也可選擇不同圖案及不同顏色，看起來雖不相同，卻具有一種相似的統一感。

#2 同色不同款

(Instagram@hael_kk)

同色不同款的做法可以讓雙方的穿搭更靈活多變。即使款式不同，只要色系相同近，已經能塑造出統一的感覺，這樣便不用拘泥於衣服的款式，又能突顯情侶雙方各自的穿搭風格。不過穿同色系服裝時，記得要注意衣服的材質及層次感的配搭，不然就會使整體穿搭過於單調。

#3 上下身倒轉法

(Instagram@hw.cp_)

若然想為情侶配搭增添一點趣味，不妨嘗試「上下身倒轉穿搭法」，即男女生分別找來同一色調或同一圖案的上身或下身衣服，以上下身相反的方式配襯。這種穿法既有趣味，又能突顯細節位及小心思，在低調之中展現出二人的默契！

#4 風格或細節相似的單品

(Instagram@hw.cp_)

如果想再低調一點，那就要從風格或細節著手，例如在材質上、配飾上、衣著風格上選取相似的單品，如街頭風對街頭風，牛仔對牛仔、不同間距的條紋及格仔等。這樣穿同樣具有協調感，但雙方亦可穿上各自喜歡的衣服，展現個人的衣著品味。

只要掌握以上細節，幾乎隨手拿來家中的衣服也能襯出甜蜜情侶裝。不過近日適逢轉季，情侶們也不妨為大家添置一下新裝吧！以下三間淘寶店的單品可以單穿之餘，亦能配襯成情侶裝，想嘗試放閃的情侶一定要好好收藏！

1.ROORA 情侶裝(價錢約 ¥15-¥178)

有別於以上兩間，ROORA 情侶裝走韓式小清新風格，款式既斯文又簡約，而且女裝還有不少裙子及「上下身倒轉」單品選擇，色調溫和又低調，非常適合小資情侶、上班族情侶作配襯穿搭。

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2.艾蓓家情侣装(價錢約¥46-¥218)艾蓓家的服裝以輕鬆的街

頭風格為主，有大量相同款式不同色系的T-Shirt、衛衣、外套可供情侶們自由配搭。而且價錢也非常親民，學生情侶入手絕對不會感到負擔。

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3.MicasMi 米卡斯(價錢約¥59-¥245)

MicasMi 米卡斯與艾蓓家相似，同樣走街頭風格，款式選擇多，而且不少是原創款。大多以oversize為主，任何身材的情侶也能駕馭。

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