體通天下：全球體育賽事停賽期間不收會員費？會員保障安排詳情！

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國際體育賽事OTT平台體通天下（Sports 2 World）創立於2018年，運用最新的節目製作技術及平台，為會員們提供最新體育資訊，帶來優質精彩直播體育賽事，讓會員可以隨時隨地觀賞NBA、英格蘭足總盃、德甲、荷甲及中超聯等賽事。

2020年本應是「體育大年」，但鑑於新冠肺炎疫情持續，並蔓延至全球多國，疫情影響下，全球多個大型體育賽事相繼宣布停擺，各個賽事具體情況詳情如下：

「體通天下會員權益額外保障安排」詳情

體通天下一直以會員利益為先，於疫情下與會員並肩同行，宣佈賽事暫停期間將不收取會員任何費用，但仍會提供免費點播賽事及自家製作的體育特輯，並於賽事恢復後額外贈送所有會員一星期之免費會籍(包括已領取體驗計劃之會員)。

同時，體通天下宣佈所有持有有效的體通天下付費會籍的會員*，將獲發一張不設消費限額的HK$150等值NIKE網店現金禮品卡，以答謝會員支持！該NIKE網店現金禮品卡將會於 2020 年 4 月 30 日之前，透過手機短訊發送至合資格會員登記之手機號碼。

另外，凡即日註冊成體通天下會員，即可免費體驗體通天下「NBA 通行證」直至 2020 年 4 月 22 日， 包括NBA TV 24 小時頻道及點播賽事，詳情請參照以下公告，或瀏覽體通天下的官方網站及Facebook 專頁。

「體通天下會員權益額外保障安排」公告