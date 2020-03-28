首例狗隻確診新冠肺炎！疫情下可如常遛狗嗎？六大寵物防疫須知！

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新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，早前一名確診者馬主周巧兒，其飼養的松鼠狗一度對病毒測試呈弱陽性反應。漁農自然護理署於前天（26日）表示，經過最新血清測試後，最終結果為陽性反應，證實該狗隻曾感染新冠病毒，成為全球首宗狗隻感染確診個案。這消息無疑震懾了部份愛犬人士，不禁人憂心忡忡。眾所周之，狗狗每天都需要出門散步，疫情當下，還可以如常帶狗狗散步嗎？內地又有飼主為狗狗戴上寵物口罩，真的可行嗎？立即來探討看看！

儘管，確診者周巧兒飼養的松鼠，最終確診曾染上新冠肺炎，但漁護署發言人又強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見，目前因與確診者或密切接觸者同住，而接受隔離的17隻狗隻及8隻貓隻中，只有兩隻狗呈陽性反應，結果顯示貓狗並不容易受感染，目前亦無證據顯示會傳播有關病毒。同時又提醒飼主需要保持良好個人衛生，毋須過份憂慮及惶恐，在任何情況下，都不應棄養寵物。

新冠肺炎疫情尚未遏止，市民未敢放鬆警覺，但遛狗時又該如何保護自己及寵物呢？內地就有不少飼主為了減低染病風險，在遛狗前為愛犬戴上寵物專用的口罩。因此，內地寵物口罩意外開始熱銷起來，編輯發現淘寶各商家都紛紛販售寵物口罩，銷量亦相當不錯，十分搶手。

內地網民曬圖為愛犬戴上口罩（按圖放大）：

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淘寶上的寵物專用口罩（按圖放大）：

商家聲稱寵物口罩可以阻擋病原微生物、霧霾、花粉，從而預防呼吸道疾病，同時能避免狗隻因彼此嗅聞互動時的病菌交叉感染，避免狗隻亂嗅亂舔或誤食垃圾。

然而，這類型的口罩主要是用來預防「PM2.5、廢氣以及空氣中的部分細菌」，對預防病毒的效果成疑。有獸醫坦言，該類口罩的防菌效用未經科學測試，仍未有證據顯示能夠預防新冠病毒。而且，狗狗經常四處嗅聞，愛流口水，容易弄濕口罩。所以實際預防病毒的效果不大。另外，硬幫狗狗戴口罩，牠們亦可能會感到不適，出現抵觸情緒或爭脫反抗。

其實，飼主為狗狗戴上口罩，也只不過是想圖個安心，生怕愛犬染病。最佳的預防方法固然是注意個人及家居衛生，保持良好衛生習慣。想進一步了解如何預防，立即按下圖放大看看在家及遛狗時的防疫須知！

在家防疫六大注意事項（按圖放大）：

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遛狗六大注意事項（按圖放大）：

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現時疫情來勢洶洶，每次散步完回家後，飼主必須額外加強清潔，把狗狗四肢及身體上的髒物及灰塵通通清洗乾淨。清潔時，除了用清水以外，飼主可以配合成份天然的寵物專用清潔用品，如免沖洗清潔劑、寵物專用除菌濕紙巾等，按下圖放大看編輯推薦，或按以下藍色連結前往購買。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/17)

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