Switch動森同款保護套 免炒價擁有同款主機+美化Switch小物推薦

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任天堂的 Switch 雖然推出已逾三年時間，不過熱潮至今仍然未見減退，不但遊戲大作連番成為全球熱話，因應遊戲推出而同步面世的特別版主機甚至多度在香港掀起搶購潮。如此火熱，正正因為特別版機身揮別了過去的紅藍色，把控制器Joy-Con換上了多款獨特顏配色，機身背後更印上了遊戲角色的圖案，令不少遊戲迷為之心動！但奈何不少玩家早已購入了紅藍版本Switch主機，難道就此注定與特別版無緣？各位玩家們也不用羡慕別人，只需一些小道具，你也能把手上的Switch改造成個人或情侶專屬的特別版！

🔻按圖回顧Switch歷年來推出的特別版主機套裝🔻

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眼見市面對特別版主機的呼聲如此高，任天堂似乎也了解到玩家們喜愛獨特的心，近日便於官網推出了客製化配色服務，讓玩家自由地為自己的Joy-Con搭配專屬的顏色。Joy-Con暫時可選擇的主色共有10 種，而手帶配件亦有7款，色譜選擇雖然未算太廣，但與手帶配搭起來也可拼湊出多達1000款配色。

Nintendo Switch 推出客製化配色服務

Switch Customize 配色服務暫時定價為 32,978 日圓，約港幣$2,357，相信對不少已擁有主機的玩家來說仍是略貴。若然不想大花金錢，又想打造個人化的主機，不妨好好利用一些週邊配件，自行動動手DIY，一樣可以把Switch改造成獨一無二的款式！

🔻看看網民如何把Switch改頭換面🔻

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以上的網民大多使用拆卸再重裝的方式為Switch換上新殼，做法是要先擰下Joy-Con上的螺絲，將整個外殼拆下，再小心移出零件，換上新的外殼。雖然美歸美，步驟亦看似簡單，不過不少網民提醒此改造法需時數個小時，對改造者的手工亦有一定要求，建議手殘黨還是不要亂試，以免弄壞Joy-Con。

其實除了使用拆卸法改裝手柄，網上亦有不少週邊產品如保護套、機身貼紙等，能讓你在不用動螺絲刀的情況下美化機身！

繼 Ring Fit 後，任天堂近日推出的遊戲動物之森再度引來全城熱議，與遊戲同步推出的特別版主機甚至掀起另一波炒風。用上了湖水綠配Tiffany Blue配色的特別版機身，簡直是活活擊中了不少少女心。然而現時炒風熾熱，一機難求，與其硬食炒價，倒不如來為Joy-Con套上動物之森主題色的保護套吧！編輯近日便於淘寶發現了以動物之森為主題的配件，配上機身貼紙，相似度簡直達到99%！

動物之森周邊配件￥28

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動物之森漸變色主機機背￥39.2

人總是愛新鮮的，若然看厭了動物之森配色，還可以換上另一款保護套。以下這款漸變色的相信也能俘虜不少喜愛獨特的女生及情侶們，看起來比單色還要亮眼和出眾！

Switch 磨砂漸變色保護殼￥49

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若然覺得保護套還不夠獨特，想為Switch徹底來個大改造，那就不能不試試機身貼紙！純色或以遊戲角色為主題的貼紙能完全包覆整個主機機身、Joy-Con、充電座，完完全全為Switch改頭換面，看著機身披上了自己喜愛的色彩，絕對是一件賞心樂事！情侶們更可以為彼此的主機換上相同顏色，增加親密感之餘，亦不失為一個低調的另類放閃法！

Switch 機身及Joy-Con貼紙￥28

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/31)

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