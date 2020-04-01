私密處有魚腥味？七大食物越食越臭！少飲酒多吃鳳梨會又香又甜？

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，早前行政長官林鄭月娥以「飲醉少少會更加親密」為由，建議推行「禁酒令」，儘管政府最新公佈禁酒令取消，但大部份人為求自保，以往的Happy Friday不再，情願獨留家中飲悶酒。俗語有雲：「小飲怡情，大飲傷身。」但就有男網民指出，飲酒的女性下體會較臭，不飲酒的女性反之。難道，飲酒不止傷身，更會影響「妹妹」味道？到底網民的理論有根據嗎？陰部異味又應如何改善？

女生都希望成為富有女人味的女性，但若果這股女人味是從下體飄散出來，就真的尷尬了…… 妳也曾經因為陰部異味而受困擾嗎？擔心異味會被其他人發現嗎？陰部異味問題不但會影響個人情緒、日常生活，甚至乎與另一半的親密時刻都會因異味而頓時大失興致，瞬間滅火。

Facebook群組上就有位男網友發帖討論，指出有飲酒習慣的女生下體分泌液會較臭。該帖下又有網民表示「確係有少少關係」、「諗諗下又好似係」，甚至有網民指出女生多吃鳳梨下體不僅不臭，反而更香更甜。

Facebook群組截圖

網民分享心得：

其實，網民的意見並非純屬「吹水」，女生陰部冒出異味的狀況，排除疾病、感染等原因後，食物就是其中一個幕後兇手。飲食習慣與陰部氣味息息相關，到底哪些食物是致使異味的兇手，應少食為妙？而哪些食物多吃則可改善異味？立即點擊下圖放大看：

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其實，以上食物並不是完全不能碰，只要注意飲食均衡，避免過量地進食單一種食物即可。而以下的六種食物則有助改善私處異味問題，是女生私處的天然香水！立即點擊下圖放大看：

+ 3 + 2

要解決尷尬異味問題，除了可以從飲食習慣開始著手外，養成良好衛生習慣以及生活習慣亦相當關鍵。或者你會疑惑，明明自己每天都有清潔陰部，為什麼異味問題依舊存在？試回想一下，你洗澡時是否只用沐浴露「順手」地清潔一下呢？

正常的情況下成年女性的陰部為弱酸性，陰道內pH值約為3.8～4.5，外陰部則約為5左右。大部份的沐浴露或肥皂均偏鹼性，含過多香料及其他添加劑，若長期使用它們直接清洗陰部裡面，不僅會打破正常陰部的酸鹼值平衡，更有可能導致陰道發炎、增加陰道分泌物，從而產生奇怪異味。

私處的肌膚始終都比較敏感及脆弱，想要好好呵護它，偶爾也要使用弱酸性的女性潔膚液，專門為保護特別部位而設，可以溫和地潔淨陰部，保持肌膚潔淨，抑制異味產生，從此跟異味say ByeBye！

市面上女性潔膚液的選擇眾多，編輯篩選了以下三款好用又實惠的推薦，女生們來參考看看吧！

韓國 primera - Free & Free Soft FoamHK$ 218.9

成份蕴含自然植物蒿木萃取物，性質溫和，適合敏感肌使用，同時亦能夠保持女性私密處乾淨。另外添加了艾草萃取物，不僅可以提高皮膚抵抗力、抗菌止癢、舒緩鎮靜，艾草萃取物的芳香更增添清爽，特別適合生理期使用，能清除難聞異味。

韓國 AROMATICA - Pure & Soft Feminine WashHK$ 138.9

無刺激配方，不含化學界面活性劑、合成防腐劑、合成香料，不刺激皮膚。成份富含蒲公英花、金盞花及蘆薈萃取，有助舒緩及保護脆弱股膚，而杏仁油成分則能溫和地潔淨肌膚。

PH JAPAN - Premium Feminine WashHK$ 131.9

剛推出不久就獲得日本COSME大賞第一名，許多日本護膚美妝雜誌均有推薦。含有多種滋潤成分如透明質酸、水解膠原，還有蜂王漿、甜橙花、當歸根、七葉樹等，成份溫和親膚，能夠安全地清潔陰部肌膚，清潔後乾爽舒服，更帶有淡淡的清香味。

四種顏色代表不同香氣，分別為紅色-優雅玫瑰、藍色-綻放梔子、紫色-南國花香、綠色-粉香薄荷。

更多推薦：

假若異味問題過於嚴重及困擾，千萬不要羞於就醫，最好還是向專業醫生資詢求助喔。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/01)

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