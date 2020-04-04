【收納教學】屋細衫多衣櫃逼爆? 換季執櫃收納大法 儲衣量增50%！

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每逢轉季，除了天氣交替讓人困擾，如何處理換季衣物亦是一大難題。從秋冬到春夏，所穿的衣服完全不同，換季時除了要為夏衣冬衣來個「乾坤大挪移」，亦要想辦法把上季新買的衣物統統收好，若然一不小心買得過火，更分分鐘會「塞爆」衣櫃，有礙觀感之餘，找衣服時更隨時會造成「山泥傾瀉」！想執拾可是無從入手？趁著換季前夕，不妨先來學習一衣櫃季收納小技巧，為衣櫃來個大掃除，騰出更多空間！

🔻收納達人示範完美衣櫃收納🔻

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正所謂「女人的衣櫥永遠少一件衣服」，每逢轉季，看看衣櫃，是不是覺得自己已經沒有衣服可穿？然而忙忙買了新衫後，又發現無處安放自己的戰利品？You are not alone！儘管近年流行斷捨離，主張節制購物，但生活於香港這個購物天堂，實在難抵各種誘惑，而即使最後能夠狠下心腸扔掉舊衣，但總有一些未穿過的、未拆牌的實在捨不得捨棄。若然難以實踐斷捨離，不如先嘗試從收納入手，假如能為衣櫃騰出空間，那就不用捨棄心愛的衣服了！

編輯整理了以下數個衣服收納小技巧，既然近日要留家抗疫，與其日日百無聊賴，倒不如著手開始清理衣櫃！

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儘管已經學會了以上技巧，可是衣櫃看起來仍然不怎麼整齊？其實，要完美地掌握衣櫃收納，學懂摺衫也是重要的一環，若能把衣服摺得整整齊齊，不但收納時更易存放，亦不怕會弄皺衣服。

🔻收納達人教摺衫🔻

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要把衣櫃整理得整整齊齊，除了要掌握以上收納原則，亦少不免要借助一些收納工具，才能讓衣櫃看起來更一目了然、井井有條。(如需購物收納用品可按藍色連結)

分隔收納盒￥26.9

某些衣物的材質柔軟，如內褲、圍巾摺疊後放進衣櫃不難固定，因此可考慮使用專用的分隔板來固定衣物位置。

真空收納袋￥39.9

真空收納袋能把衣服抽真空壓縮，節省衣櫃空間，自然就能讓衣物儲存量增加。建議厚重的秋冬外套、不常穿的西裝可使用真空收納袋收納，省空間之餘亦能避免衣物沾上灰塵。

褲子專用衣架￥8.91

牛仔褲看起來一式一樣，如以摺疊的方式收納，找褲子時很容易搞不清楚哪一條是哪一條，為免花太多時間找褲子和弄亂衣櫃，如衣櫃的邊邊角角還有位置，不妨偷點空間，使用專用的褲架，揀選褲子時便更方便快捷。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/04)

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