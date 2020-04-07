戴口罩耳朵痛？五大實用創意妙法！廢紙、Cap帽變「護耳神器」！

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響下，市民紛紛戴上口罩防疫。不過，長時間佩戴口罩，雙耳難免會因被口罩上的棉繩緊勒，而導致疼痛不適。特別是早出晚歸的上班族，一天可能戴口罩超過十個小時，雙耳長時間受盡折磨，卻又不能摘下口罩，面對如此困境，應該如何解決呢？於是網上就有不少熱心網民各出奇謀，分享各種小妙招，將廢物循環再用變身為「護耳神器」，輕鬆化解耳朵痛的煩惱！

耳朵部位的肌膚敏感又薄弱，口罩上的棉繩對耳背造成壓迫，長時間佩戴會形成壓迫性疼痛。其實，只要利用隨手可得的家居小物件，就可以簡單DIY為防勒耳的「護耳神器」，既不會影響口罩過濾病毒的效能，又可以增加口罩貼服程度，更重要的是能有效減輕耳背壓力，緩解久戴口罩引致的紅腫不適。立即來參考網民們的各個奇招妙法，按下圖放大看！

方法一：禮盒塑膠手挽帶

禮盒上通常會附有一條塑膠手挽帶，比如說雞精、燕窩或罐頭禮盒。只需要把盒上的手挽帶拆下來，先戴上口罩，然後將手挽帶放在後頸，再把口罩上的棉繩往後腦勺拉，勾在手挽帶的兩端固定即可。

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方法二：廢紙

台灣有網民在Facebook上發帖教大家利用一張A5尺寸的紙張，甚至是手邊的廢紙，摺出護耳專用的「口罩勾」。做法非常簡單，只要看著帖主自製的詳細圖解照著摺就可以。若果實在不會摺，也可以直接下載圖解並列印出來，按照紙上的折線步驟照著摺即可。

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方法三：塑膠扣環

在文具店輕易就能買到的塑膠扣環(卡片圈、手卡圈)也可以自製成護耳神器，用扣環將口罩棉繩兩端扣起來再戴上即可，網民亦建議購買大的、塑膠的、有一點彈性的扣環，這樣即使是小朋友戴也會很服貼，同時解決口罩過大的問題。

用扣環將口罩棉繩兩端扣起來即可。（網絡圖片）

方法四：髮夾

戴上口罩後，再利用黑色一字髮夾把棉繩夾在頭髮上固定好即可。這個做法既不會碰到耳朵，而且黑色髮夾與頭髮顏色相近，即使夾在頭髮上也不會太顯眼、突兀。女生們也可以選用自己喜歡的髮夾，為髮型增添造型感！

方法五：紙巾 / 化妝棉

把紙巾剪開一半，然後分別包裹著口罩兩邊的棉繩，這樣能夠避免棉繩直接接觸到肌膚，減輕棉繩對耳朵造成的磨損及壓迫感，戴久了比較不會痛。除紙巾外，亦可以利用較厚身的化妝棉，觸感會更加柔軟及親膚。

(小紅書@496247943）

只要活用隨手可得的小物件，即便是廢物也可以物盡其用，巧妙地改造為保護雙耳的護耳神器。不過，對於部份女生而言，儘管以上方法實用又方便，但卻不太美觀，例如禮盒塑膠手挽帶、廢紙、塑膠扣環等外露出來不但影響美觀，而且勒住頭髮又會破壞頭髮造型。

編輯就在淘寶上發現了以下兩款價廉物美的護耳神器，不僅能保護雙耳，減低久戴口罩造成的不適感，最大優點是佩戴時更美觀。

護耳神器一：可掛口罩式棒球帽

這款帽球帽兩側分別有一個小鈕釦，可以將口罩棉繩掛上，令口罩棉繩不再接觸到耳朵，解決疼痛問題，同時亦能令口罩更貼服臉部。多款顏色選擇，實用之餘又兼顧時尚元素。

可掛口罩式棒球帽¥ 86

可掛口罩式棒球帽¥ 39.9

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護耳神器二：護耳托

護耳托為柔軟硅膠質地，形狀與耳廓匹配，可以完美貼合耳朵，而且體積迷你，又可以隱藏於頭髮內，不會影響美觀。使用方法簡單，將口罩棉繩塞進護耳托內即可，幾秒鐘的過程就可以達致「減壓」效果。

硅膠護耳托¥9.9起

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/07）

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