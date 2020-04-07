【烘焙】新手必備十大烘焙工具 快速上手自製甜品 內附簡易食譜

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在眾多料理之中，烘焙相信就是不少烹飪新手入廚的起步點。不過，對於一個下廚經驗不足的初心者來說，由選擇食譜，預備材料，至面對琳瑯滿目烘焙工具，每一步都是挑戰性甚高的大考驗。不過正所謂「工欲善其事，必先利其器」，若然對烘焙躍躍欲試，卻又無從入手，不妨先從新手必備的烘焙工具著手準備！以下為大家預備了一條龍烘焙小教室，從工具挑選開始，文末再附上三款新手也能不失手的網紅甜品！

烘焙有別於一般烹飪，除基本廚具外，還需要用上不少烘焙專用的工具，不過工具林林總總，作為一名烘焙新手，著實不知哪一些是不可或缺，而哪一些是不必要。編輯是次整理了10項烘焙新手必備工具，大家與其亂買一通，倒不如跟著以下的清單來採購！

1. 焗爐

焗爐絕對是烘焙路上最不能缺少的工具，除非只集中做冷凍甜點，否則幾乎一半以上的甜點如曲奇、蛋糕、泡芙，都需要用上焗爐。建議家用焗爐一般可挑選20L-30L容量，最好具備上下獨立溫度操控，及精準溫度控制，使烘焙的食物達到更理想的效果。

小熊20L家用焗爐￥399

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2. 電動打蛋器

打蛋器一般用於打發雞蛋、奶油、麵糊，或混合食材，其中又分為手動及電動兩種，雖然手動式相較電動便宜及節省空間，不過若長期使用，建議還是選擇電動打蛋器，絕對能令你的製作過程更事半功倍，尤其在打發濃稠的麵糊或蛋白時，電動打蛋器除了能省時、省力，更能令材料打發得更均勻。

電動打蛋器￥79

3. 電子秤

烘焙是一門複雜而又講求精準的科學，特別是製作蛋糕的時候，必須嚴格按照配方份量製作，絕不能憑感覺預備材料，否則即使製作步驟正確，最後的成品也會失敗。建議選購電子秤時可留意是否有「扣除容器重量」，以及單位換算的功能。

食物電子秤￥22.8

4. 刮刀、刮板、矽膠刷

刮刀及刮板一般用以攪拌麵糊及切割麵團，矽膠的材質及扁平的設計能輕易將黏於鋼盆的麵糊刮下。而刷子則可用來在烤盤上抹油防黏底，或在甜品表面刷上蛋液等，實用性相當高。

馬卡龍色刮刀套裝￥4.8

5. 不鏽鋼攪拌盆

烘焙需要用上多種材料，亦需同時處理不同步驟，如打發蛋黃、打發蛋白、打發奶油、隔水加熱等，採購時可考慮一次過購買3至5個不鏽鋼盆，尺寸以20cm及24cm為最佳選擇。

多尺寸不鏽鋼攪拌盆￥19.9

6. 量杯及量匙

上文提及過烘焙必須嚴格按照配方的份量製作，因此量杯及量匙可說是最基本的入門工具，幾乎每一樣甜點都必須用到。建議選量杯時應選玻璃材質，比較耐用。

量杯套裝￥33.5

7. 隔熱手套

購買焗爐時一般會隨爐附送取盤夾，不過建議還是多備一對隔熱手套，取盤時會更加方便。

矽膠隔熱手套￥8.8

8. .不鏽鋼篩網

篩網可用來過濾粉類中的雜質，避免粉類結成一塊塊，粉狀變得更細緻滑順，便能提升成品的精細度。建議新手可選購有掛耳式的篩網，使用時會更順手方便。

掛耳式不鏽鋼篩網￥4.8

9. 牛油紙

牛油紙一般用來配搭焗爐使用，可防止食物黏著烤盤或烤焦。

烘焙牛油紙￥8.5

10. 烘焙模具

甜點款式五花八門，不過無論是哪一種，都需要用上模具定型。至於模具款式及材質，則需視乎甜點而定，如製作瑪德蓮蛋糕，便需使用到特定款式的模具。如新手以製作蛋糕、曲奇、心太軟等甜品為主，則可選購基本蛋糕套組，具有脫模設計為佳，或矽膠模具均可。

蛋糕模具套組￥33.8

添置完基本烘焙工具，是不是已經急不及待躍躍欲試？以下附上三款新手也能成功製作的甜點食譜，大家快來試試身手吧！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/07)

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