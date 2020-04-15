重溫20年來10大荷里活經典深度電影 必睇巨作里安納度每部都有份?

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近數月來相信不少人也為「搵節目」感到煩惱，一律的聚會﹑活動，都因新冠肺炎的疫情通通取消。無活動做，人人在家都成了「整餅師父」或「400次咖啡師」，不然就是把Netflix整個頻道煲爛，繼「愛的迫降」﹑「梨泰院Class」後，「夫妻的世界」的狗血劇情一播出後已成了目前大熱話題。看膩了韓劇，不如轉戰一下荷里活電影？

電影沒有高低之分，只有喜好之別，看多了愛情小品，不坊回顧一下過去數十年荷里活出品的經典電影？有內涵的電影能啟發你思考或帶來對事物別具的看法，以下為編輯整合的10部經典深度電影，除著名巨作之外，還有些鮮為人知的滄海遺珠值得觀看。喜歡看電影的你，不坊藉着以下的清單打發一下沉悶的Quarantine！

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圖片來源：電影截圖／電影海報

新冠肺炎疫情仍未受控，似乎港人仍要繼續「被困屋內」，倒不如趁這個悠長假期好好享受一下「Me Time」，看看電影煲煲神劇亦可有不少裨益。想好好品嘗電影當然要有一個好環境，近日亦因為「隔離」而掀起一波「投影機潮」，不少網民紛紛分享自己佈置而成的私人電影院！

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圖片來源：網絡圖片Instagram／小紅書

投影機的發明在此時此刻變得特為重要，絕對是近期提升生活幸福感的好物！但是投影機款式種類林林總總，到底要點揀？

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