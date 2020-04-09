【家居知識】牆壁受潮 發霉現小黑點？簡單一招去除霉漬 翻新牆面

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回南天一到，天氣特別潮濕又多雨，不僅令人心情煩躁、衣物難乾之外，就連黴菌都來找上門了！天花板及牆壁上的黑色小點點不斷冒出來，甚至由小點點演變為「大大撻」的霉斑。牆身受潮發霉問題實在令人犯愁，若果僱專業師傅翻新牆璧，又要花費一大筆金錢，面對如此困境，應該如何解決？

天花板及牆壁上的黑色小點點不斷冒出來，甚至由小點點演變為「大大撻」的霉斑。（網絡圖片）

香港常年處於溫暖而又潮濕的環境，特別適合黴菌生長且迅速繁殖。黴菌絕對是個「狠角色」，因為它們會嚴重威脅你的健康，亦是引起呼吸道疾病、過敏的幕後兇手。所以，當你發現家裡的小角落、天花板、牆璧出現小霉點時，必須要當機立斷，果斷殲滅，否則黴菌不僅「賴死」不走，更會在你家裡開枝散葉，繁殖一大堆黴菌寶寶，在牆璧上擴展它們的版圖。

解決黴菌問題刻不容緩！若果發霉問題未算嚴重，可嘗試以下四個方法：

不過，以上方法只是單純清除了表面的霉漬，要徹底根治霉根，還是要搭配使用專業的去霉產品。以下為大家推薦網上好評的專業去霉抑菌劑，不僅能夠達到立竿見影的去霉效果，而且內添加的殺菌劑因子能有效摧毀霉根，為牆體提高抵抗力，提升防霉抑菌能力，從而長效抑制霉菌繁殖。

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用法都非常簡單，只要先把門窗打開，確保通風良好，然後把去霉產品均勻噴灑在發霉處，靜置15-20分鐘後，霉漬就會消失得無影無蹤，記得清潔後要繼續打開門窗，保持通風。

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假若長期忽視受潮問題，嚴重的話牆面甚至會起泡、裂開、脫落，影響外觀及衛生，應該怎麼辦好？其實，想要牆璧變得好看，不一定要大費周章聘請裝修師傅，自己在家動動手都可以翻新牆面。

近年來，自黏牆貼越來越流行，不少租屋一族都會利用牆貼來改造家裡。相比傳統牆紙，自黏牆貼不破壞牆璧，不需要膠水，因為牆貼本來就自帶背膠，即撕即貼。而且，功能性較強大，具有一定防水、防潮、防霉的功能，加上牆貼表面可以擦洗，清潔起上來也容易又方便。

當然，最重要的是成本極低，花小錢就能為牆璧改頭換臉，還能讓家裡感覺提升一個擋次。不妨趁著最近在家閒暇時間，為家居來個大改造吧！

編輯於淘寶上篩選了以下兩款大熱牆貼：

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與其臨渴掘井，不如平日多加注意，定時檢查家中牆面潮濕情況，防範於未然。潮濕天氣也可借助使用乾燥劑、吸濕盒或抽濕機來降低家中濕氣，時刻保持乾爽！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/09）

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