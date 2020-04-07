網民踢爆KOL SPOON CHAN疑天價翻售二手衫 網民鬧爆極無恥似乞衣!

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網紅KOL Spoon Chan (Instagram@khengchan_) 陳庚佑，Instagram擁有13.6萬Followers，日前在網上出售自己的二手衣物及手袋，及後竟被網民踢爆聲稱為「原價」的價錢竟是造假，更訛稱二手衣物用過的次數只有1-2次？本文整合KOL疑似「呃錢」疑雲，一同追查故事起承轉合！

網民踢爆Spoon出售的二手衣物，索價竟高於原價，更以「乞衣」﹑「Beggar」聲討Spoon。Spoon出售的衣物主要購自外國服飾網店Revolve及ASOS，有網民馬上在網店搜尋該衣服，更竟發現衣服的原價與Spoon聲稱的原價有所出入，質疑Spoon「呃錢」。

👇按圖放大查看Spoon出售的衣物及其列明價錢👇

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網民指出Revolve經常進行特價，而Spoon出售的部份同款衣物剛好在該網店進行特價。編輯查看後發現大部份Spoon出售的衣服在Revolve確實正進行特價，但碼數並不齊全或只剩下小量。而當中一件購自ASOS的紅色波點上衣在官網顯示的原價則與Spoon聲稱的有頗大差異。

👇按圖放大即睇網民追擊Spoon + 編輯查證真相👇

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Spoon出售的衣物剛好在網店正值特價，客觀而言Spoon並沒有「呃錢」成份，但聲稱的「原價」與事實不乎，則有失實誤導之嫌。

然而大部份的衣物及手袋Spoon亦聲稱只用過1-2次，但有眼利的網民則發現真相並不如此，該索價HK$6100的Chloé Roy logo Bucket Bag早已在Spoon Instagram的相片中出現超過3個場合。

👇按圖放大查看Spoon用過的Chloé Roy logo Bucket Bag👇

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網民總合證據後在連登討論區極力討伐Spoon，更質疑她有否觸犯「商品說明條例」。一眾網民不甘或有「無知少女」被騙，用了不合理的價錢買入Spoon的二手衣物及手袋，因此以各種不善意的花名稱呼Spoon；有網民更激動得粗口連篇，希望可以合力整合Spoon的「黑歷史」，以求將她「逐出」KOL界，更將Spoon的「惡行」整合後在Instagram轉發到數個有與Spoon合作的品牌。

👇按圖放大即睇網民連番討伐Spoon👇

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其後Spoon亦有於Instagram作出澄清，表示自己購入的價錢與該網店現時出售的價錢並不一樣，因此衣物的定價是以她當時購入的價錢而考量，故此希望各位買家可先作詳細考慮才決定購買。

圖片來源：Instagram@@khengchan_

網上交易存在一定風險，尤其二手物品，若不想誤墮陷阱，建議買家可先了解清楚產品詳情﹑查詢產品實物圖片以確認新舊程度。若想以更划算的價錢買入產品，應先於其他可靠平台進行價格比較，以免誤花金錢，恨錯難返。

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