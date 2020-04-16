煮飯總是手忙腳亂？盤點主婦最愛Top 10下廚神器！令煮飯變簡單！

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由於新型冠狀病毒肺炎疫情關係，不少人都避疫留家，減少外出進膳。宅在家的這段期間，吃膩了即食麵、外賣，是不是開始想嘗試自己動手煮飯呢？不過，每次下廚都「雞手鴨腳」，弄得廚房「七國咁亂」？其實，廚藝不夠可以靠工具搭救，市面上也有許多專門為新手、懶人而研發的創意煮食小工具，切菜、搗蒜、劏魚、斬雞也再沒難度。以下立即為大家盤點十大主婦最愛用的下廚神器，讓料理事半功倍，下廚變得更輕鬆、更得手應心。

1）迷你搗蒜神器¥ 29起

不少菜式都需要用上蒜蓉調味如蒜蓉粉絲蒸蝦、蒜蓉雞翼尖，光想像已經垂涎三尺。雖然蒜蓉能令菜式變得滋味，但做起上來確實麻煩又需時。這個搗蒜神器能夠幫你省卻麻煩及時間，只要把你需要搗碎的食材放入杯蓋中，擰上杯體後拉數下把手，杯蓋附的刀片會快速切碎食材，然後把神器拍在桌面，讓食材跌落透明碗裡就可以了。不僅能做出蒜泥，還可以用來磨薑、碎辣椒、碎花生、絞肉，以及做嬰兒的輔食。

+ 4 + 3 + 2

2）不銹鋼剪刀連砧板¥13.5起

初入廚房的新手遇到的第一道難題必定是切菜，切菜考驗你的手勢、刀法及力度掌握，一不留神就會把食材都切到東歪西倒、大小不一，而一些比較硬的食材如栗米，實在費力又費功夫，甚麼剁也剁不開。這個剪刀就自帶小砧板，剪切食材時就更加快速，輕鬆不打滑，而且剪刀非常鋒利，能剪切蔬果、肉類及熟食，比較粗、厚、硬的食材都能快速切割，幾下功夫就搞定。

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3）八合一切菜器¥ 49起

切菜又有分許多種，有的食材需要切粒、切塊、切絲、切片，花樣百出。同樣考驗你的手勢、刀法、力度，作為新手挑戰花式切菜時更有機會會切傷手。這款八合一切菜器能夠輕鬆應付各種菜式，家裡備上一個絕對經常會用到它。它能夠切小粒、大塊、粗絲、幼絲、薄片、花片、磨蓉、過濾蛋清，操作簡單方便，而且自帶護手器，防止雙手劃傷，更加安全又放心。

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4）不銹鋼肉丸子製作器¥ 9.8起

曾嘗試過做肉丸的你必定體會過箇中的困難，用匙羹挖出來的形狀不美觀；但直接用手捏肉丸的大小又難以掌握，還會弄得雙手油膩膩。這個肉丸製作器就能化解以上難題，只要把勺子壓在肉餅上，肉丸一秒就成型，肉丸壓好成型後，再用匙羹一刮就搞定。這樣一來能控制好每一顆肉丸的大小及形狀，又乾淨不髒手，無論是肉丸、蝦滑、蔬菜丸都能輕鬆製作，效率更高。

5）不銹鋼半自動打蛋器¥ 16.8起

最近一杯名為「400次咖啡」的飲料爆紅，不少網民紛紛挑戰手打400次製造出綿密奶泡的咖啡，不過手打400次聽起來就覺得很累，手肯定好痠。這款半自動打蛋器就非常適合偶爾會想做做甜品的人士使用。只要向下按壓後，就會向上回彈，然後就能既快速又均勻地旋轉打發雞蛋、奶油、面糊、黃油等，輕鬆又省力。

6）多功能家用磨刀器¥ 48

切菜時，假若刀不夠鋒利，真的認真頭痕。雖說網上有人教可以利用碗底來磨刀，磨刀動作看似簡單，但其實非常考驗手法、角度、前推後拉速度、力度，如果技術不夠純熟，分分鐘會把鋒口越磨越鈍，甚至磨損刀刃。這款磨刀器適合居家使用，只需把刀刃垂直放入磨口，再輕輕用力推拉幾次，刀鋒立即變得鋒利，方便又簡單，完全毋須技術。

7）不銹鋼包餃子神器¥ 6.8起

喜歡吃餃子的吃貨們對餃子固然有要求，坊間的冰鮮餃子不新鮮之餘又多味精，自己動手做餃子可以煮出不同餡料，任意配搭。不過，包餃子也並非易事，相當耗時之餘，又需要運用抓、塞、折等技巧，確保餡料不會在水煮時漏出來。這款包餃子神器令包餃子過程變得輕鬆簡單，且能確保每個餃子形狀大小一致，保持美觀。做法簡單，只要把麵皮放置於餃子器上，然後加入餡料，再稍微用力合上即可。

8）不銹鋼牛排錘肉器¥ 18.8起

想要把急凍牛扒、豬扒煎出鮮嫩又多汁，不會又乾又嚡，烹調前先幫肉揼鬆這步驟至關重要，有做這一步能令肉質更鬆軟，使稍後的調味料更入味，口感更嫩滑。這款錘肉器比起用刀背捶肉更省力，而且受力會更均勻，能讓肉扒平面地拓展，效果更平整更好看。亦可以用於拍青瓜、拍蒜頭，用途廣泛。

9）不銹鋼蛋清蛋黃分離器¥ 16.8

分蛋清及蛋黃時經常失敗？不妨嘗試借助這款分離器來幫手吧！分離器上擁有三個過濾孔糟，幾秒即可快速分離蛋清蛋黃，並且附有非常人性化的敲蛋口設計，輕鬆磕破蛋殼，不怕再手忙腳亂。

10）不黏平底煎鍋¥ 39起

每天早上都要為家人煮早餐？若果要獨自負責一家大細的早餐，實在花費不少時間，煎雞蛋雖然美味又健康，但逐個雞蛋煎也十分麻煩。這款平底鍋特別在於四孔設計，能夠一次過同時煎四隻雞蛋，並確保雞蛋的大小形狀一致，能夠煎出又圓又工整的太陽蛋，格外美觀，強迫症人士使用它定會覺得異常治癒。

如欲購買，可以按上面藍色連結前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/16）

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