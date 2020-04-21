便秘很困擾？按摩手上的「通便穴」快速有便意！6個穴位解決便秘

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便秘是十分常見的腸胃病，但對人體帶來的危害卻是不可小觑，是危害都市人健康的「隱形殺手」。便秘不僅會影響心理情緒，令人心急焦躁，並且伴有腹脹、常放屁、肚子不舒服的感覺。假若長期忽視便秘問題，未有及時清除腸道內的毒素，後果更是非同小可，先是影響肌膚狀態、導致水腫肥胖，再者更會並發肛腸病如痔瘡、肛裂，嚴重更會增加罹患癌症風險。那麼便秘困擾應如何化解？網上就有流傳著按摩穴位即可緩解便秘的方法，究竟孰真孰假，一起來看看吧！

便秘稱得上為都市病，不少人都曾飽受過便秘或排便不暢順之苦。（網上圖片）

便秘稱得上為都市病，不少人都曾飽受過便秘或排便不暢順之苦，不論男女、成人、兒童或長者都有機會遇到便秘的煩惱。然而，每個人的排便次數與習慣不一，從一週三次到一天三次，其實都屬於正常。那麼到底便秘的定義是什麼？立即按下圖放大看！

便秘的定義是？

網上就有網民分享以按摩6個穴位來對抗便秘的方法，並表示非常有效，能有助於改善腸道健康，促進胃腸蠕動，從而緩解便秘，按下圖放大看哪6個穴位及其解說。

接摩穴位通便大法：

+ 3 + 2

該帖下又有網民留言大讚真的有用，並實測只要使勁力按合谷穴後，原本蹲了半小時也排不出來的便便，一下子就出來了。其實，這個方法並不是空穴來風，坊間早有不少中醫師都推崇透過經常按摩穴位來治癒及緩解便秘。大家不妨來試試看？

其實，便秘問題與個人情緒、生活習慣、飲食習慣息息相關，都市人上班工作壓力大、每天早出晚歸、作息不規律、晚睡，加上三餐不定時，又經常進食高鹽高納的外賣食物，嚴重攝取蔬菜或水份不足，以上均是引發便秘的關鍵。

近幾年來越來越多人藉著進食酵素補充品來排解宿便，為便秘找新出路。若果你有逛過日本藥妝店，不難發現總有一個貨櫃架上擺放著林林總總的酵素產品。其實，酵素在日本早已擁有悠長的歷史，當地人對於酵素補充品的需求量亦相當龐大，從而衍生出現在五花八門的酵素產品。

市面上的酵素補充品琳琅滿目，每款主打的訴求各有不同，成分不同，種類又有分為膠囊、顆粒、粉末和液體等等。那麼到底酵素是什麼？為什麼需要進食酵素補充品？酵素有什麼好處？什麼人士適合進食酵素補充品呢？按下圖放大看答案拆解！

選購酵素補充品前，先暸解清潔自己的身體狀況、作息習慣、飲食習慣及訴求，才能對症下藥，挑選出最適合你的酵素產品。

以下立即為大家盤點網上熱賣的三款日本酵素產品，並附有三款產品比較。

1）Fine Japan - 酵母x酵素219纖體排毒啫喱HK$ 78.76/22包

含有219種含酶及酵母的食物，有助護膚、去脂、提高免疫系統，並且添加咗啤酒酵母和咖啡源綠基，有助促進腸道及消化系統健康，幫助排解宿便，清除腸道垃圾，且緩解因宿便而引致的各種皮膚問題。

2）BEAUTE ET SANTE - 230 生酵素 x 超級食物膠囊HK$ 160.9/90粒

含多達 230 種蔬菜水果提取的活性酵素及 5 種營養價值豐富的超級食物，包括：馬奇果、巴西苺、火龍果、麻籽粉末、枸杞，全部皆是蘊含豐富營養的超級食物，能提高免疫力，且促進新陳代謝及腸胃健康，幫助排毒清宿便。特別適合日常少吃蔬果，缺乏足夠營養人士。

3）SHINYA KOSO 新谷酵素-夜遲睡眠瘦加強版HK$ 199/180粒

新谷酵素專門針對現代人的生活習慣如生活不規律、飲食不均衡、經常吃宵夜而設，大大增強了150% (400mg->610mg) 的酵素含量。並加入8種新配方，包括：麴菌培養副穀提取物-GF、酵母肽、天然椰子油、匙羹藤、黑胡椒提取物、甲殼素殼聚醣、酵母鉻和消化性糊精。另外也非常適合平常容易食滯或者消化不良的人士都，能幫助調整腸道及消化系統，就像「腸胃清道夫」一樣！

三款酵素產品比較（按圖放大）：

提提你，若果想徹底擺脫便秘煩惱，同時亦要培養良好的生活作息，注意飲食生活調節，多吃纖維素含量高的食物，配合適量的運動等才能事半功倍，避免便秘復發。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/21）

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