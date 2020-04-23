屋企冇位晾衫曬被?日本主婦愛用晾衫神器 慳位比平時晾多一倍衫!

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香港地少人多，「蝸居」已成為了不少香港人的生活寫照，一家幾口逼於小空間之內，不但個人物品無處安放，甚至連平常不過的曬衣晾衣亦成為令人頭疼的大問題。儘管現今不少新樓皆附有小陽台，不過若陽台環境狹窄，甚至沒有陽台，只能於室內晾衣，空間的運用便要處處講究。而家居收納向來是日本人的拿手本領，加上點子多多，不時設計出多款實用又不佔位置的「晾衫神器」，除了能同時晾曬大量衣服，亦能活用家中每一個看似毫無用處的角落，難怪成為日本家家戶戶的必備好物！以下盤點5款日本主婦愛用的「晾衫神器」，不妨看看能不能助你一把！

香港天氣變幻莫測，春天潮濕大霧，夏天時晴時雨，如遇上潮濕多雨的時候，即使家中具備小陽台，亦難以把衣物晾於室外，不少人只能把晾衣陣地轉移到客廳、睡房、甚至浴室之內。不過室內空間有限，而以上處所亦未必通風，衣服擠在一起，乾不透之餘，更會出現又悶又臭的「噏味」，令人困擾。

若然每天需處理大量衣物，不妨看看以下5款晾衫神器，不但不佔位置，更能用盡家中每吋空間，同時配合抽濕機或風扇使用，更能使乾衣速度大大加快。

1. 免打孔隱形晾衣繩

大家住酒店時相信都有用過隱形晾衣繩，不使用時被收左兩端的盒子中，而使用時只需把其中一端拉出來，掛到另一端的鈕槽內，即可在繩子上掛上衣服，幾乎不需佔用任何位置。現時市面上亦有不少家用式的的隱形晾衣繩，只需一貼一黏，不需鑽牆打孔便能安裝使用。還能隨意把裝置拆卸，更換晾衣位置，使用後或家中有客人到訪時，亦只需把晾衣繩收回，晾衣位便一秒隱形，非常適合客廳沒有晾衣空間的小戶型的家居使用！

免打孔隱形晾衣繩￥35

2. 可摺疊落地式晾衣架

一般四人家庭的洗衣量都頗為龐大，若然家中有嬰孩，更隨時要洗多幾轉衣服。如想用盡空間晾多幾件衣服，落地式晾衣架便能助你一把。這款翼形的晾衣架具有多排橫杆，展開時可晾約30件衣服，而方便之處在於上下兩層及摺疊式的設計，能隨意摺疊或變換形狀，除了用來晾衣，還能同時晾曬毛公仔，甚至以A字形的方式晾厚重的棉被，通風性也十足。而使用後亦可摺疊收納，放於洗衣機旁或家中的縫罅處亦可，節省不少空間。

日本IRIS 可摺疊落地式晾衣架￥179

+ 3 + 2

3. T字形落地式晾衣架

儘管翼形的晾衣架能一次過晾曬大量衣服，不過香港客廳大多淺窄，未必有空間能完全把晾衣架展開，那同樣是落地式的T字形晾衫架便會是另一個不錯的晾衫方式。上下兩根金屬桿皆可自由伸縮，以配合不同空間及不同類型的衣物尺寸調整使用。雖然同樣是雙層設計，不過卻不會像翼形晾衣架那樣佔用空間，而下層同樣可用來晾曬毛公仔或鞋，很適合放於牆邊及窗邊使用，不使用時除了可以摺疊收納，亦可用來掛置雨傘等物品。

日本天馬T字形落地式晾衣架￥179

+ 5 + 4 + 3

4. 摺疊式五孔晾衣架

直立式的晾衣架始終屬於較大型的家居用品，若空間再淺窄一點，容不下大型的晾衣架又如何是好？除了隱形晾衣繩，還有這款「慳位之最」的摺疊式五孔晾衣架，尺吋大小如同一般的衣架一樣，然而橫桿上卻有五個小孔，使用時能同時掛上五件衣服。而撐腳的設計則能讓衣服與牆壁保持90℃直角，不怕衣服擠在一起會不通風，除了能掛在浴室、窗帘杆，還可以掛在抽屜、窗花、門邊，用盡家中每一吋空間，每一道條縫罅，無論是方便程度還是慳位方面都比以上任何一款晾衣架更勝一籌！

日本AISEN摺疊式五孔晾衣架￥20.5

5. 枕頭、毛公仔專用晾衣架

洗衣可不只是洗衣服，偶然也會洗洗枕頭、毛公仔、鞋子一類的物品，不過洗完後到底要怎麼晾曬才好？鞋子固然可放上地上慢慢風乾，不過枕頭便沒理由放在地上，如用晾衫夾夾著晾乾，又怕枕頭會變形走樣，那此時一個枕頭專用的晾衣架便能派上市場，簡單的兩片式網狀膠片設計能夠緊緊包裹著枕頭、坐墊、毛公仔等不同形狀的物品，只需要扣上環扣，便能按晾曬需求自行調節大小，最重要是收納起來完全不佔空間，實用性非常高！

日本進口枕頭、毛公仔專用晾衣架￥11.9

+ 2

🔻室內晾衣快速乾衣法🔻

+ 6 + 5 + 4

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/23)

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