80呎房間點改造? 5大妙法變出3倍空間感 淘寶訂製家俬+裝飾推薦!

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香港地吋金呎土，不少人的居住納米樓﹑迷你蝸居已不足為奇，家居「收納術」變成了城市人傍身的技能，但除了將雜物收納整齊節省空間之餘，利用室內設計的簡單原理也可以變出更多空間感？

網絡上有不少YouTubers也曾公開分享過自己的閨房，不妨一起參考一下，看看有甚麼慳位又充滿的時尚感的房間設計大法？

其實利用室內設計的簡單原理已經可以做到增加室內空間的空間感，令環境感覺更舒適，不會太逼狹，只要動動心機，即使房間只有80餘呎也能進行大改造，輕鬆變出空間感！

👇按圖放大即睇5大妙法增加室內空間感👇

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1. 【將電線收藏妥當】

不少人以房間作為工作空間，但由於地方有限，電線的擺位十分影響工作環境。如圖中所示，將插頭和充電裝置等收納或收藏起來，可讓工作空間更井然有序。

2. 【善用淺色不反光物料】

淺色主調的擺設和佈置有上升感，能增加房間的空間感，相反，深色有下墜感，比較適合用於大單位內。淺色牆身﹑地板和窗簾可擴大空間感，塑造更簡潔俐落的環境。

3. 【善用有儲物功能家俬】

減少家中雜物是提升空間感最簡單的方法，若不想運用太多盒或其他收納工具，可利用有儲物功能的家具，例如有多層櫃筒的書枱﹑能放置衣物的床等，將雜物盡量收納，只展示少量擺設。

4. 【善用牆上空間】

入牆櫃可以取代笨重的書櫃或電視櫃，但仍提供充足的儲物量及展示空間。透過「垂直收納」可充分牆上空間，把人們的視線引向高處，製造更佳的空間感。

5. 【善用鏡子製造更廣視覺效果】

鏡子反射光線能令空間看起來更大，但一般鏡面櫃都會較昂貴，較經濟的做法是以一些裝飾小鏡貼在牆身，或在適當位置掛一幅大鏡或直立全身。

淘寶有不少值得購入的小家俱可以幫助改造房間，而且勝在價錢經濟，想動點手腳增加房間空間感只幾數百元就能搞掂！最重要的是呎寸和細節位置都可以與商家溝通訂製，更貼合使用需要。緊記房間大改造的第一步是要斷捨離，把沒有用的雜物丟棄及捐贈，才能實際地為房間騰出更多空間。

LED鏡前燈¥88

這款橫型的LED燈可以自己選擇燈泡的數量，YouTuber花樺楊Flower Ieong 亦曾在影片中分享自己對開關掣位置的要求，可以自行與商家聯絡溝通，提出電線所需的長度或其他需要作特別改動要求的仔細位置。

軌道式LED射燈¥21.8

將房間的光線分散於不同位置可有效提升空間感，軌道式LED射燈可以射在牆身或牆上擺飾，令室內氣氛更溫和。

簡約全身鏡¥160

在房間放置連身鏡可使空間感提升，這款鏡的高度及顏色亦有數個選擇，買家可因應需求選擇。

北歐風牆上置物架¥268

這款可說是十分實用的置物架，雖然價錢有點小貴，但置物架的設計可以充分利用到室內牆角的位置進行收納存放物件，實用程度很高，可謂「偷盡每吋空間」！

北歐簡約可摺疊式書房椅子¥329

由於房間空間不多，因此可摺疊式的椅子可以更節省空間，不需使用時即可摺疊起來推進於書枱下，不佔空間。

現代簡約實木衣帽架¥235

高而窄的衣帽架更能利用室內空間，雖然衣帽架看似細小，但其實足以掛起4-5天所需的衣服，而且架上有圓型的掛勾，方便垂直掛起袋﹑皮帶﹑髮飾等。

圖片來源：淘寶

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/23)

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